Tvinger coronapandemien NFL til at gennemføre sæsonen uden tilskuere, vil det give store økonomiske smæk.

De danske superligaklubber går glip af millioner af kroner, når sæsonen genoptages efter coronapausen snart, fordi kampene bliver uden tilskuere.

Men for NFL-klubberne i verdens bedste liga for amerikansk fodbold vil det koste et tocifret milliardbeløb i tabte indtægter, såfremt den fem måneder lange sæson skal gennemføres uden tilskuere på stadion.

Ifølge det anerkendte finansmedie Forbes vil en sæson uden tilskuere koste klubberne i omegnen af 5,5 milliarder dollar (37,4 milliarder kroner).

Det beregner mediet ud fra de senest tilgængelige tal fra ligaen og holdenes økonomi. De godt 37 milliarder kroner svarer til hele 38 procent af holdenes samlede indtægter fra 2018 sæsonen.

Tabene kommer i forbindelse med manglende indtægter fra entré, parkering, sponsorer, mad og drikke på stadion samt salg af merchandise.

En god del af tabene ender med at påvirke spillerne, som ifølge den gældende overenskomst mellem klubberne og spillerne skal modtage 47 procent af de "football-relaterede indtægter".

Holdene med den største fanbase bliver naturligvis ramt hårdest, og her når ingen af de andre i nærheden af Dallas Cowboys.

Dallas er på Forbes' seneste liste over verdens mest værdifulde sportsklubber helt i top igen med en værdiansættelse på fem milliarder dollar (34 milliarder kroner).

Ifølge beregningerne vil Dallas gå glip af indtægter for omkring 4,2 milliarder kroner i 2020-sæsonen, hvis den afvikles uden tilskuere. Det er en kæmpe andel af klubbens normale sæsonindtægter på 6,5 milliarder kroner.

New England Patriots står til det næststørste tab i ligaen. Det vil lande i omegnen af 2,1 milliard kroner.

/ritzau/