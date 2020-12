I første sæson hos Tampa Bay Buccaneers har Tom Brady ført holdet til slutspillet for første gang siden 2007.

Det vakte stor opsigt, da den levende NFL-legende Tom Brady efter to årtier hos New England Patriots forlod klubben efter sidste sæson.

Han var blevet 42 år, og en del tvivlede på, hvor meget mere der var i ham. Tampa Bay Buccaneers troede dog på Brady og hentede ham.

Det skulle vise sig at være en god idé. For efter 12 skuffende sæsoner i træk, hvor holdet ikke har formået at nå frem til slutspillet, har Brady lørdag aften stoppet den kedelige stime.

Med en knusende sikker sejr på 47-7 over Detroit Lions nåede Tampa Bay op på 10 sejre i sæsonen og kan ikke vippes af pinden i forhold til en af de to wildcard-pladser i NFC.

Dermed er 13 års slutspilstørke slut for Florida-klubben, mens Brady personligt er klar til sit 18. slutspil i NFL-karrieren.

Slutspilspladsen kom i hus med største overbevisning. Især Brady beviste, at han stadig har enorm præcision i sine kast.

Han ramte en receiver på 22 af 27 kast, hvoraf fire af dem var for touchdown.

Der var sejren sikret, og Brady kunne sætte sig på bænken og slappe af i resten af kampen uden at skulle frygte en skade, som kunne ødelægge slutspilsdrømmene.

Nu kan han i stedet fortsætte jagten på endnu en Super Bowl-triumf. Han har allerede seks Super Bowl-ringe, flere end nogen anden i historien.

Det er i øvrigt fem flere, end Tampa Bay Buccaneers har. Holdet vandt sin første og hidtil eneste Super Bowl i 2002-sæsonen.

