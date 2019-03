Tight end-stjernen fra New England Patriots Rob Gronkowski får pæne ord med på vejen efter sit stop.

Reaktionerne strømmer ind fra holdkammerater, trænere og spillere fra andre hold, efter at den legendariske tight end fra New England Patriots, Rob Gronkowski, valgte at stoppe karrieren.

Holdkammerat og quarterback hos Patriots, Tom Brady, som har kastet utallige touchdowns til Gronkowski gennem karrieren, skrev på Instragram, at han elskede ham.

- Hvilken ære det har været at spille med dig de seneste ni år. Vi var næsten uovervindelige med dig på banen. Jeg elsker dig ven, skriver Tom Brady.

Ud over Tom Brady har både Patriots' træner, Bill Belichick, og ejeren af holdet, Robert Kraft, givet en hilsen med på vejen til den 198 centimeter høje og 122 kilo tunge tight end.

- Det var et privilegium at træne Rob Gronkowski. Siden hans rookie-sæson var han ofte grunden til, at vi vandt kampe og mesterskaber. Han vil aldrig blive glemt, skriver Bill Belichick på Patriots' officielle hjemmeside og bliver bakket op af Robert Kraft.

- I de ni år jeg har kendt Rob Gronkowski, har han aldrig haft en dårlig dag. Jeg ser frem til at ære ham i fremtiden som en New England Patriots- og Pro Football Hall of Famer, skriver Robert Kraft.

Rob Gronkowski er den Patriots-spiller, der har lavet flest touchdowns nogensinde.

Derudover har han grebet næstflest touchdowns i slutspillet af alle spillere i NFL.

Med 79 touchdowns som 29-årig er han den spiller i NFL-historien med tredjeflest touchdowns inden de 30 år.

