Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Til trods for, at NFL-superstjernen Tom Brady er gået gennem en hård skilsmisse, fortryder han ikke at genoptage karrieren.

»Nul (fortrydelser, red.), nej. Absolut ikke. Jeg vendte tilbage, fordi jeg følte, at jeg ville konkurrere, og jeg talte med holdet om det, og de var glade for at have mig tilbage. Jeg fortryder ikke rigtig den slags ting – jeg tror, ​​at når jeg forpligter mig til det, mener jeg det, og jeg gør mit bedste og forsøger at give alt, hvad jeg kan,« fortæller 45-årige Brady til ESPN.

Den syvdobbelte Super Bowl-vinder havde ellers indstillet sin aktive karriere, men efter 40 dages pensionering valgte quarterbacken at vende tilbage til Tampa Bay Buccaneers.

Det var en beslutning, som førte til en skilsmisse.

Foto: zz/NDZ/STAR MAX/IPx Vis mere Foto: zz/NDZ/STAR MAX/IPx

'I de seneste dage har min kone og jeg gennemført vores skilsmisse efter 13 års ægteskab. Vi er nået frem til denne beslutning i mindelighed og med taknemmelighed over for den tid, vi har tilbragt sammen,' skrev Brady i et Instagram-opslag i slutningen af oktober.

Bradys nu ekskone, Gisele Bündchen, havde gjort det klart, at hun bestemt ikke var glad for, at han genoptog karrieren.

Ifølge flere amerikanske medier skyldtes krisen i forholdet mellem de to netop, at den aldrende NFL-stjerne droppede den pension, han ellers var gået på, hvor der ville være mere tid til parrets to børn.

'Vi ønsker kun det bedste for hinanden, når vi forfølger de nye kapitler i hver vores liv – hvad de så end indeholder,' skrev Brady i skilsmisseopslaget.