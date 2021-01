Én beslutning har det seneste døgn skabt massiv furore i USA.

Amerikanske fodboldfans er nemlig gået amok over NFL's beslutning om at lukke 22.000 tilskuere ind til den 51. udgave af Super Bowl.

Det viser en hurtig gennemgang på det sociale medie Twitter, hvor flere amerikanere er røget op i det røde felt. Du kan se eksempler på vredesudbruddene længere nede i artiklen.

For ifølge mange af de vrede Twitter-brugere, er beslutningen både 'vanvittig' og 'latterlig'.

Foto: Mike Ehrmann

Helt konkret går beslutningen ud på, at NFL vil tilbyde 7.500 medarbejdere fra det amerikanske sundhedsvæsen, som i forvejen har modtaget en vaccine, en gratis billet til den store begivenhed.

Det skyldes, at man fra den amerikanske ligas side vil hylde det personale, der har været særligt presset arbejdsmæssigt under hele corona-krisen.

Størstedelen af de 7.500 billetter gives til sundhedspersonale i Tampa, Florida, hvor finalen skal spilles. Derudover kan de 32 NFL-hold ligeledes indstille ansatte fra sundhedssektoren fra deres lokalmiljø til at modtage en billet.

Samtidig vil NFL tillade, at hele 14.500 fodboldfans får adgang til tilskuerpladserne under den store begivenhed, hvilket nu har fået folk til tasterne. Du kan se et udpluk af de mange kommentarer herunder:

'Det er jo latterligt! NFL er endnu en gang tonedøv. Var der nogen, der sagde superspreder?'

'Vanvittigt! Vi er midt i en pandemi.'

'Florida er jo en rød zone. Denne her beslutning er ikke symbolikken værd.'

'Det her er ikke i orden, NFL. I bør være bedre end det.'

Raymond James Stadium i Tampa, Florida. Foto: Mike Ehrmann

Ifølge beslutningstagerne har NFL-organisationen taget flere af landets førende eksperter samt talspersoner fra landets hospitaler og sygehuse med på råd, inden beslutningen blev truffet.

Super Bowl spilles søndag 7. februar (natten til mandag dansk tid, red.) på Raymond James Stadion, der normalt huser Tampa Bay Buccaneers.

I denne weekend bliver det fastslået, hvilke to hold der skal kæmpe om det eftertragtede trofæ, når Green Bay Packers møder netop Tampa Buccaneers, mens de forsvarende mestre fra Kansas City Chiefs tager imod Buffalo Bills.