Den tidligere NFL-stjerne Kellen Winslow Jr. blev mandag kendt skyldig i at have voldtaget en 58-årig hjemløs kvinde.

Det skriver amerikanske Fox Sports.

Det tidligere førsterunde-valg i NFL-draften har yderligere to voldtægtssager mod henholdsvis en kvindelig blaffer og en bevidstløs teenagepige, han skal i retten for.

Ender han med at blive kendt skyldig i alle tre sager, risikerer han samtidig at skulle sidde i fængsel resten af sine dage.

Den hjemløse kvinde fortalte i vidneskranken, at hun blev overfaldet og voldtaget ved siden af den tidligere stjernes bil i San Diego, efter han havde inviteret hende på en kaffe tilbage i maj 2018.

Anklagemyndigheden fortalte i retten, at Winslow på grund af sin berømthed følte sig hævet over andre og derfor misbrugte de mest sårbare mennesker.

Anklager Dan Owens fortalte desuden juryen, at han er ‘en ulv i fåreklæder’.

Derudover vidnede en 54-årig blaffer, at den tidligere NFL-stjerne tilbage i marts 2018 kørte hende til en parkeringsplads ved et shoppingcenter i San Diego, hvor han voldtog hende i sin bil.

Foto: AARON JOSEFCZYK Vis mere Foto: AARON JOSEFCZYK

Efter historierne om voldtægter kom frem valgte en kvinde sågar også at stille sig frem og fortælle, hvordan hun som en 17-årig high school-studerende i 2003 blev voldtaget af netop Kellen Winslow Jr.

Den dengang 19-årige Winslow kom - ifølge kvinden - den sommer hjem fra college og deltog til en fest, hvor pigen også var.

Her var hun gået kold og vågnede derefter op ved, at Winslow var i gang med at voldtage hende.

Yderligere to kvinder var også på vidneskranken i løbet af den ni dage lange retssag i San Diego.

En 57-årig kvinde fortalte således om, hvordan Winslow i sommeren 2018 blottede sig foran hende, mens hun var i gang med at passe sin have, mens en 77-årig kvinde forklarede, hvordan han i et offentlig spabad rørte ved sig selv foran hende.

Det sidstnævnte fandt juryen ham dog ikke skyldig i.

Forsvarsadvokaten Marc Carlos satte spørgsmålstegn ved kvindernes troværdighed og fortalte, at de havde løjet, misforstået ting eller ikke var i stand til at identificere ham. De pointerede desuden, at det var samtykkende sex.

Juryen er stadig i gang med at votere om, hvorvidt han er skyldig i alt otte forskellige anklager.

Kellen Winslow Jr. nåede i at spille for Cleveland, Tampa Bay, New England og New York Jets, inden han i 2013 indstillede sin karriere.