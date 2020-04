Den tidligere stjernespiller og running back i NFL Timothy Brown er død.

Han blev 82 år og er gået bort med sygdommen demens.

Det bekræfter han tidligere klub Philadelphia Eagles.

Timothy Brown havde en lang karriere i NFL og fik over en 10-årig periode repæsenteret Green Bay Packers, Philadelphia Eagles and Baltimore Colts.

Efter karrieren gik han skuespillervejen og optrådte både i serien og filmversionen af M*A*S*H.

»Timmy Brown var en historisk stor Eagle og en af de mest dynamiske spillere i hans æra. Han overvandt mange udfordringer i sit liv og nød succes som både en sportsudøver og skuespiller,« lyder en hyldest af Timothy Brown fra direktør i Philadelphia Eagles, Jeffrey Lurie, i en pressemeddelelse.

Timothy Brown vil blandt andet blive husket for at være den første spiller, der returnerede to kickoffs til touchdowns i løbet af én og samme kamp. Det skete i 1966.

Brown efterlader sig en søn og to børnebørn og en søster. Familien har endnu ikke kunnet holde begravelsen grundet corona-pandemien.