En tragisk ulykke har udspillet sig i den amerikanske by Pensacola i Florida.

Her var den tidligere NFL-stjerne Peyton Hillis' børn ude at svømme, men pludselig gik det galt.

Børnene var ved at drukne, og Peyton Hillis sprang i for at redde dem, skriver TMZ.

Det resulterede i, at Hillis kom til skade og blev fløjet med helikopter til intensivafdelingen, hvor hans lunger og nyrer nu behandles.

Heldigvis er Hillis i bedring, fortæller onklen.

'Jeg ville bare fortælle til alle i Razorback Nation (en gruppe i Arkansas, hvor Hillis er fra, red.), at Peyton klarer sig bedre. Han er stadig på intensiv og har nogle problemer med nyrerne og sine lunger, men lægerne siger, at han er i bedring,' skriver Greg Hillis på Facebook.

TMZ beretter også om, at børnene ikke kom noget til i forbindelse med ulykken.

36-årige Peyton Hillis nåede forbi flere NFL-klubber i løbet af sin karriere, der sluttede efter sæsonen i 2014.

Han tørnede både ud for Denver Broncos, Cleveland Browns, Kansas City Chiefs, Tampa Bay Buccaneers og New York Giants.

Han prydede tilmed også forsiden på det verdensberømte videospil Madden NFL 12.

I 2021 fik han debut som skuespiller, da han medvirkede i gyserfilmen 'The Hunting'.