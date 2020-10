Ingen har set den tidligere NFL-spiller Ralph Brown siden august 2019.

Det fortæller Browns eks-kone, Amanza Smith - der i USA er kendt for sin medvirken i Netflix ejendomsmægler-realityserien 'Selling Sunshine'.

Hun så ham sidste gang den 26. august sidste år - og et par dage senere modtog hun en email fra eks-manden, som hun har to børn sammen med.

»Der stod: 'Min situation er ikke god lige nu. Jeg kan ikke tage mig af børnene rent økonomisk. Det er ikke sikkert for dem at være med mig. De bliver nødt til at være hos dig, indtil min situation ændrer sig',« fortæller Amanza Smith ifølge People.

»Han var en god far, når han var til stede. Han var en meget loyal, aktiv og dedikeret far.«

»Hans bedste ven gennem 20 år aner heller ikke, hvor Ralph er. Han er i live et eller andet - hvis ikke, så ville vi vide det nu. Men der er så mange mennesker, der aktivt leder efter ham - men der er bare ikke noget svar.«

Hun fortæller desuden, at de efter deres skilsmisse delte tiden med børnene 50-50, indtil Ralph Brown pludselig forsvandt - angiveligt havde han brændt hele sin opsparing af, efter hans NFL-karriere stoppede.

Ralph Brown stoppede karrieren i 2009, efter at han i løbet af sin karriere havde repræsenteret New York Giants, Minnesota Vikings, Cleveland Browns og Arizona Cardinals.