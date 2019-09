Den tidligere NFL-spiller Neiron Ball er død. Han blev blot 27 år gammel.

Ball, som nåede at spille for Oakland Raiders og Florida Gators, døde tirsdag, efter at han for et år siden led en brist på hovedpulsåren forårsaget af en yderst sjælden hjernesygdom.

Det er 'The Sports and Entertainment Group' - som repræsenterede Neiron Ball i løbet af hans karriere - der bekræfter den triste nyhed,

»Neiron var en sjælden og speciel sjæl, der havde evnen til at røre alle, han mødte. Hans talent var parret med et ubøjeligt 'drive', som kunne klare alle forhindringer. Neiron var en kærlig og elsket far, bror og holdkammerat. Han vil blive voldsomt savnet,« lyder det i en udtalelse.

The Raiders Family mourns the passing of Neiron Ball. He will be dearly missed by the entire Raider Nation and our thoughts and prayers are with his family at this time. https://t.co/RVnhWEsSjz pic.twitter.com/ZtMlmzSrsU — Oakland Raiders (@Raiders) September 10, 2019

Neiron Ball blev i 2015 'draftet' i femte runde af NFL-holdet Oakland Raiders.

Da han spillede college-football for Florida Gators, fik han konstateret den meget sjældne sygdom arteriovenøs misdannelse (AVM). Og i sit første college-år, blev Ball ramt af en hjerneblødning, som holdt ham ude i en sæson.

Men han vendte stærkt tilbage, og endte altså med at score en kontrakt hos Raiders. Dog nåede han blot seks NFL-kampe, inden en knæskade satte en stopper for karrieren.

Neiron Ball efterlader sig hustru og to små piger.