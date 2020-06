Den tidligere NFL-spiller Max Tuerk døde lørdag i en alder af blot 26 år.

Der skriver New York Post.

Den unge, offensive linjemand døde, mens han var på vandretur med sin familie i San Diego, oplyser hans familie til mediet, men der bliver ikke oplyst videre om, hvad der har forårsaget hans pludselige død.

»Max elskede hans holdkammerater, trænere og skoler. Max var en kær søn og storebror, og hans død efterlader et enormt hul i vores hjerter,« udtaler familien.

Our thoughts and prayers are with Max Tuerk’s family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/mKIiIUUpOd — Arizona Cardinals (@AZCardinals) June 22, 2020

Efter at have imponeret for Southern California University i collegerækkerne var der store forventninger til, at Max Tuerk skulle vælges ganske højt i NFL-draften i 2016, men en kompliceret knæskade gjorde, at han først blev valgt i tredje runde.

Han blev valgt af San Diego Chargers, som han aldrig nåede at spille en officiel NFL-kamp for.

I sin første sæson sad han ude med knæskaden, inden han forud for 2017-sæsonen fik fire spilledages karantæne for at have indtaget et præstationsfremmende middel. Han forklarede selv, at han havde indtaget det gennem ikke receptpligtig medicin.

Han blev fyret af San Diego Chargers og efterfølgende samlet op af Arizona Cardinals, der gav ham debut i NFL, men han blev siet fra forud for 2018-sæson og nåede ikke at finde vejen tilbage til NFL.