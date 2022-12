Lyt til artiklen

Den tidligere runningback Ronnie Hillman blev i august diagnosticeret med en sjælden og aggressiv form for kræft i nyren.

Siden har 31-årige Hillman gennemgået behandling, men desværre er den ikke gået som ønsket.

Familien har ifølge Marca og TMZ udsendt en melding om, at den tidligere Denver Broncos-spiller er indlagt på hospice, hvor han holdes smertefri, mens han kæmper for sit liv.

»Som familie håber vi, at tro kan flytte bjerge. Vi forstår også, at Guds vilje ikke altid er vores,« lyder det fra familien som fortsætter:

Hillman vandt Super Bowl 50 med Denver Broncos. Foto: Rick Scuteri Vis mere Hillman vandt Super Bowl 50 med Denver Broncos. Foto: Rick Scuteri

»Derfor underlægger vi os som familie vores almægtige Guds vilje. Vi har brug for jeres bønner, men vi har også brug for jeres forståelse og respekt for Ronnie og vores families privatliv på dette tidspunkt.«

Også flere af Hillmans tidligere holdkammerater har tirsdag delt den triste melding.

'Bed venligst for Ronnie Hillman. Han er på hospice og har det ikke godt,' skrev Orlando Franklin på Twitter.

Hillman spillede for Denver Broncos fra 2012 til 2015, hvor han sammen med blandt andre quarterback-stjernen Peyton Manning vandt Super Bowl 50.

Runningbacken har i løbet af sin karriere også spillet for Minnesota Vikings, San Diego Chargers og Dallas Cowboys.