Den tidligere NFL-spiller D.J. Hayden var en af seks personer, som døde i en bilulykke tidligt lørdag morgen i Houston amerikansk tid.

Houston Chronicle skriver, at 33-årige Hayden døde, efter at en bil kørte over for rødt lys tid.

I en Chrysler 300 kørte føreren over for det røde lys med høj fart og ramte en SUV, der havde forkørselsret, melder politiet i Houston.

Hayden tilbragte fire af sine otte sæsoner i NFL hos Oakland Raiders, men han nåede også at spille for Detroit Lions, Jacksonville Jaguars og Washington Redskins.

Politiet i Houston har briefet om, at fire personer blev erklæret døde på stedet, hvoraf den ene var Haydens tidligere holdkammerat i college-tiden Zach McMillian.

Fire personer blev hastet hospitalet, hvoraf to døde senere af deres kvæstelser. En kvinde er fortsat i en 'livstruende tilstand', oplyser politiet.

Føreren af bilen, der kørte over for rødt lys, var en af personerne, som døde på stedet.

Hayden havde tidligere overlevet et hjerteproblem, der næsten dræbte ham i 2012, da et slag under træning beskadigede en hovedvene, der førte til hans hjerte, efter at en holdkammerat ved et uheld ramte Hayden i brystet.

Hayden kom sig over den skade og fortsatte med at spille 92 kampe i NFL. Han stoppede karrieren i 2021.