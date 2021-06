Den tidligere NFL-spiller Chad Johnson efterlod en drilsk besked sammen med drikkepengene efter et besøg på NBA-stjernen James Hardens restaurant.

Ikke nok med, at Chad Johnson gav drikkepenge for 1.300 dollar, så udfordrede han også James Harden.

For Chad Johnson er efter sit karrierestop begyndt at streame online, mens han spiller videospil, og derfor var det oplagt at udfordre James Harden til et spil FIFA.

»James Harden er bange for at spille FIFA mod mig,« stod der på Chad Johnsons kvittering.

Proverbs 11:25 (James Harden edition) @thirteenhou pic.twitter.com/QfRBHBhppB — Chad Johnson (@ochocinco) May 31, 2021

James Harden, som i øjeblikket kæmper med Brooklyn Nets mod Boston Celtics i NBA playoff svarede også på den genrøse FIFA-udfordring.

»Chad Johnson gav virkelig drikkepenge til mine medarbejdere på 1.300 dollar,« skrev Harden på sin Instagram-story med et billede af kvitteringen.

»Det er kærlighed min ven! Og vi kan sagtens stable en kamp på benene. Det er vist dig, som er løbet fra den udfordring i nogle år nu.«



Johnson er en velkendt drikkepengesgiver. Thirteen Houston-regningen var ikke hans første store drikkepenge beløb i weekenden. Den 29. maj gav han også drikkepenge på 1.000 dollar oveni en regning på 4,28 dollar på Houstons berømte Turkish Leg Hut.