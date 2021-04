Den tidligere NFL-spiller Travis Rudolph er blevet involveret i en grim sag. For han er blevet anholdt og anklaget for mord med et skydevåben.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder TMZ og New York Times.

Travis Rudolph blev anholdt onsdag efter et dobbeltskyderi i Palm Beach County. Et skyderi, der endte fatalt, da en mand afgik ved døden på et hospital i nærheden.

Ifølge politiet skød den tidligere NFL-spiller også to andre personer, der dog ikke fik alvorlige skader.

Travis Rudolph er blevet anholdt og sigtet for mord. Foto: Palm Beach County Sheriff's Office Vis mere Travis Rudolph er blevet anholdt og sigtet for mord. Foto: Palm Beach County Sheriff's Office

Han skal for retten første gang torsdag, og politiet vurderer, at der er nok beviser for, at det var Travis Rudolph, der trykkede på aftrækkeren.

Årsagen til det voldsomme optrin er endnu ikke blevet meldt ud til offentligheden.

25-årige Travis Rudolph har spillet for New York Giants, Miami Dolphins og Winnipeg Blue Bombers. Det er ikke første gang, han kommer i mediernes søgelys, for det samme skete i 2016. Det var dog en langt mere positiv historie, der dengang kom frem.

Her besøgte Travis Rudolph en skole i Tallahassee, og her blev der taget et billede, hvor han sad og spiste frokost med en dreng med autisme, der, indtil han fik selskab af den tidligere NFL-spiller, sad helt alene.