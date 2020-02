En hård barndom, hvor han så sex, stoffer, skyderier og knivstikkerier.

Det var hverdagen for Vince Young, som siden blev amerikansk fodboldspiller og nåede at spille adskillige NFL-sæsoner.

Det fortæller han til The Player's Tribune.

»Da jeg var barn, så jeg en masse ting, som et barn ikke burde se,« fortæller Vince Young, der i dag er 36 år gammel.

Og noget af det mest brutale oplevede han, da han var blot ti eller elleve år gammel. Her udspillede der sig en meget voldsom episode i Young-hjemmet, som han trods sin unge alder blev vidne til.

»Der var en, der hamrede på vores hoveddør. Hamrede. Min mor åbnede døren, og denne her fyr falder direkte ind i vores stue, hvor han bløder ihjel. Skudt fire eller fem gange. Der var blod over alt. Det var min søsters kæreste. Det var hverdagen,« fortæller Vince Young om opvæksten i Houston.

Han begyndte at sove foran døren for at beskytte sin mor, bedstemor og to søstre. En anden aften havde hans onkel stjålet fra nogle mænd, der begyndte at jagte ham. Onklen løb ind i Young-familiens hus for at gemme sig, og så startede balladen ellers.

»Hvad gør de? De begynder at skyde direkte ind i huset. Jeg kigger ud af vinduet fra mit værelse, og de står lige nede i vores have ude foran. Jeg kan huske, jeg tænkte 'hvis jeg nu går derud og lader dem få mig først, kan mine søstre i det mindste slippe væk'. Men de løb tør for kugler, tror jeg. De gik. Du har ikke tid til at tænke, når det hele sker. Du er bare et barn. Du er i chok. Så er det slut. Og du spørger ikke nogen hvorfor. Du spørger ikke andre end Gud,« fortæller Vince Young.

Også skoletiden kunne være barsk, og han endte af og til i slåskampe, fortæller han. Men faktisk var det en slåskamp, der i sidste ende fik ham væk fra det dårlige miljø.

Han fik håndjern på af politiet, der overlod ham til hans mor. Hun skældte så meget ud og gav ham så stor en lærestreg, at han blev enig med sig selv om at få noget ud af livet.

»Jeg tænkte på alt det lort, jeg så i området. Og af en eller anden grund tænkte jeg: 'okay, jeg forstår det. Jeg skal gøre noget. Lad mig prøve noget andet,« fortæller Vince Young.

Det 'andet' blev som bekendt amerikansk fodbold, og i 2006 kom han til Tennessee Titans, som han spillede for indtil 2010. Her skiftede han til Philadelphia Eagles. Vince Young stoppede sin karriere tilbage i 2014, ligesom han for nogle år siden også kom i økonomiske problemer. Han skyldte flere millioner væk, fordi han ikke havde betalt af på et lån til tiden.