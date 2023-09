En popstjerne og en NFL-stjerne har næsten ødelagt internettet de seneste dage.

For siden popsuperstjernen Taylor Swift blev spottet til NFL-kampen mellem Kansas City Chiefs og Chicago Bears i weekenden, er dét det eneste, man har snakket om i USA.

Her var hun efter alt at dømme til stede for at se Travis Kelce, NFL-stjernen, som hun er blevet kædet heftigt romantisk sammen med.

Og selvom alt tyder på en hed flirt, har parterne ikke bekræftet noget endnu.

Foto: Jason Hanna/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jason Hanna/AFP/Ritzau Scanpix

Men Swift har i hvert fald fået smag for amerikansk fodbold. Flere NFL-journalister heriblandt Jordan Schultz beretter nemlig, at Swift igen vil være til stede på stadion, når Chiefs møder New York Jets i New York.

Kelce talte for nylig om hele optrinnet omkring Swift.

»Det, der betyder noget, er mit privatliv. Og jeg vil respektere vores begges privatliv. Jeg nyder livet, og jeg nød virkelig denne weekend. Jeg tror bare, ​​jeg bliver ved med at tale om sport,« lyder det kryptisk fra Kansas City-stjernen, inden han fortsatte:

»Men skud ud til Taylor (Swift, red.) for at komme og se kampen. Hun så fantastisk ud. Jeg er glad for, at jeg fik scoret et touchdown til ære for alle de Swift-fans, der så med.«