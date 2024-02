Taylor Swift-galskaben når igen og igen nye højder.

Megastjernens kommende program sender nu en lang række fans ud i en stærk bekymring, efter hendes kæreste – NFL-spilleren Travis Kelce – har kvalificeret sig til Super Bowl med sit hold, Kansas City Chiefs.

For nu lyder millionspørgsmålet, om Swift overhovedet kan nå med til kampen søndag 11. februar i Las Vegas, selvom hun skal spille koncert i Tokyo aftenen før?

Bekymringen blandt fansene har fyldt så meget, at det har fået den japanske ambassade i USA til at komme med en beroligende besked på sociale medier. Du kan se opslaget i bunden af artiklen.

'Den japanske ambassade i USA er opmærksom på de seneste rapporter i medierne om de skridt, Taylor Swift skal tage for at rejse fra Tokyo efter sin koncert 10. februar og til Las Vegas i tids nok for at se Kansas City Chiefs spille Super Bowl LVIII,' fremgår det på ambassadens profil på X.

Taylor Swift optræder i Japan som en del af sin Eras Tour, og efter alt at dømme er der altså ikke noget at være nervøs for på det celebre pars vegne.

Umiddelbart lader det nemlig til, at Travis Kelce og Taylor Swift bliver genforenet i forbindelse med Super Bowl-opgøret mellem Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers, der afvikles natten mellem søndag og mandag dansk tid.

'På trods af en flyvetur på 12 timer og 17 timers tidsforskel kan ambassaden trygt sige, at hvis hun forlader Tokyo om aftenen efter koncerten, bør hun ganske komfortabelt kunne ankomme til Las Vegas, før Super Bowl begynder.'

Internettet er gået i spåner over USAs hotteste power couple.

