Det tårevædede farvel til den aktive karriere indeholdt muligvis endnu et lag, som blev spottet af et par skarpe fans.

Jason Kelces karriere i NFL taler for sig selv med Super Bowl og Pro Bowl-udnævnelser på CV'et, men de sidste football-billeder af den dygtige linjemand var trods alt som heppekor for sin bror Travis Kelce, der vandt dette års Super Bowl.

Han fejrede han sejren side om side med Travis Kelces superberømthed af en kæreste, popstjernen Taylor Swift, og nu er fans sikre på, at der var mindst to referencer til hende i takketalen, da han indstilelde karrieren.

Jason Kelce, while looking at his brother Travis Kelce, seemingly dropped a reference to Taylor Swift's song 'All Too Well ' during his tear-filled retirement announcement.



Han brugte således vendingerne 'All Too Well' og 'Wildest Dreams', hvilket er et par af Swifts sange.

Ved en af lejlighederne lagde fansene mærke til, at Jason kiggede direkte på sin bror, Travis, der sad med tårer i øjnene blandt publikum. Med et Taylor Swift armbånd-bånd.

Jason Kelce spillede hele sin karriere hos Philadelphia Eagles, hvor han kom ind som en underdog, men endte med en meget stor karriere.

Broderen har gang i en endnu større af slagsen med tre Super Bowl-sejre og betragtes allerede nu som en af de bedste på sin position nogensinde.