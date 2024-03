Popstjernen Taylor Swift stjæler endnu engang overskifterne i USA, før kæresten Travis Kelces store kamp.

Ja, hun er i Las Vegas - og hun når frem til Super Bowl, som spilles natten til mandag dansk tid.

Det forsikrede den rutinerede NFL-reporter Ian Rapoport om, da han var live igennem på tv, mens man godt kunne fornemme, at Swift-hypen nok har taget overhånd i USA.

»Taylor Swift er i Las Vegas. Hun har klaret det. Taylor Swift er her - hun er fløjet fra Tokyo, hvor hun holdt en koncert. Så til Los Angeles, og så til Las Vegas.«

Taylor Swift is here with Ice Spice and Blake Lively! #SBLVIII pic.twitter.com/0x4XIDRupW — NFL (@NFL) February 11, 2024

»Det forventes, at hun vil opholde sig i en endnu ukendt suite her på stadion. I får ikke større nyheder fra mig i dag,« lød det ironisk fra Rapoport, mens hans sidemænd havde svært ved at holde masken af grin.

Swifts partner Travis Kelce er med hos favoritterne fra Kansas City Chiefs og forventes at få en stor rolle, da han er stjernequarterbacken Patrick Mahomes favoritmål.

Modstanderne fra San Francisco 49'ers er dog klar til at gøre dem rangen stridig på Allegiant Stadium i Nevada.