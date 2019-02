Maroon 5 bliver efter årets halftime show sammenlignet med computerspillet The Sims, Janet Jackson og Justin Timberlake.

Og det er ikke ligefrem på den positive måde.

For mange NFL-fans var bestemt ikke tilfredse med gruppen, der spillede flere af de store hits som 'She will be loved' og 'Girls like you'.

Forsangeren Adam Levine har også fået en del kommentarer med på vejen, og det skyldes, at han under showet valgte at smide trøjen og stå i bar overkrop.

Adam Levine smed trøjen under showet, og det har vakt opsigt. Foto: ERIK S. LESSER Vis mere Adam Levine smed trøjen under showet, og det har vakt opsigt. Foto: ERIK S. LESSER

'Maroon 5 er, hvad der ville ske, hvis dine Sims slap ud af din computer og startede et band.'

'Justin Timberlake og Maroon 5 står for de kedeligste halftime-shows i Super Bowls historie.'

'Jeg er stadig trist over Pepsis halftime-show. I havde ét job, Maroon 5...'

'I det mindste var Maroon 5 det værste ved den mest frygtelige Super Bowl.'

'De inviterede Adam Levine til grillfesten, og det går ikke som planlagt. Han medbragte kartoffelsalat med rosiner.'

'Er det et halftime show eller 30 minutters strip med Adam Levine?'

Dette er blot et udpluk af de mange reaktioner, der er kommet på Twitter. Og der er også startet en debat, der omhandler netop det faktum, at Maroon 5-forsangeren valgte at smide sin trøje.

Det har fået flere til at tænke på episoden fra 2004, hvor Janet Jackson blottede sit bryst under halftime showet, da hun optrådte sammen med Justin Timberlake.

En brøler, der fik stor opmærksomhed, og den har nærmest 'forfulgt' hende i karrieren lige siden.

Både Justin Timberlake og Janet Jackson har sagt, det var et uheld, og det er sangerinden, der har fået meget af skylden for det, der skete.

I 2004 fik Janet Jackson og Justin Timberlake massiv opmærksomhed efter denne bryst-smutter. Foto: PIERRE DUCHARME Vis mere I 2004 fik Janet Jackson og Justin Timberlake massiv opmærksomhed efter denne bryst-smutter. Foto: PIERRE DUCHARME

Nattens show har dog fået mange til at skrive, at hvis det er okay, at Adam Levine står i bar overkrop, så var det også okay, at Janet Jackson kom til at blotte sit bryst.

'Hvis det er tilladt for Adam Levine at vise begge brystvorter, skylder nogen Janet Jackson en stor undskyldning.'

'Hvorfor må Adam Levine vise brystvorter, når Janet Jackson ikke måtte? Lidt dobbeltmoralsk?'

'Hvorfor blev Adams brystvorter ikke censureret ligesom Janets?'

Blandt de bare lidt positive kommentarer er dem, hvori det lyder, at Maroon 5 'trods alt' var mere spændende en selve kampen.

Årets Super Bowl endte med en sejr på 13-3 til New England Patriots. De tangerede dermed Pittsburgh Steelers' rekord for flest sejre i Super Bowl.

De samlede 16 point er den laveste score i en Super Bowl nogensinde.