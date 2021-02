»Jeg har ikke sovet i de seneste to nætter på grund af det her.«

Sådan siger Lorraine Grohs efter en særlig episode, der har fået store dele af verden til at spærre øjnene op.

Du kender måske ikke hendes navn, men hun er datter af Greg Grohs, som står bag det legendariske Super Bowl-trofæ, Lombardi Trophy. Som stjernen Tom Brady brugte til et opsigtsvækkende stunt.

I – vist nok ret beruset tilstand – kastede den 43-årige quarterback trofæet fra en båd til sin mangeårige makker på banen, Rob Gronkowski, der sad klar til at gribe det i en anden båd.

Lorraine Grohs says that Tom Brady's trophy toss is insulting to her family's legacy and would like an apology.



She is the daughter of Greg Grohs, the master silversmith who crafted the very first Lombardi Trophy. #GoBucs pic.twitter.com/sdElEcHmgp — Kyle Burger (@kyle_burger) February 13, 2021

Det skete, da Tampa Bay Buccaneers fejrede deres Super Bowl-sejr under en storslået bådparade i en af byens kanaler. Og det er det, som har fået Lorraine Grohs op i det røde felt.

»Jeg var sur, fordi jeg ved, hvor meget passion der er lagt i trofæet, og hvor stolt min far og de andre sølvsmede er over at have lavet det her,« siger hun i klippet, du kan se lige herover.

Faktisk er hun så berørt af det, at hun forlanger en undskyldning fra Tom Brady.

»Det gør mig virkelig gal, at trofæet bliver vanæret, og at man opfører sig respektløst over for det ved at kaste det, som om det var en rigtig amerikansk fodbold. Personligt vil jeg gerne have en undskyldning. Ikke bare til mig og min familie og de andre sølvsmede, men også til fansene.«

Tom Brady (orange t-shirt) under Super Bowl-fejringen. Foto: Kim Klement Vis mere Tom Brady (orange t-shirt) under Super Bowl-fejringen. Foto: Kim Klement

Tampa Bay Buccaneers vandt årets Super Bowl med en sejr på på 31-9 over Kansas City Chiefs hjemme i Florida.

Super Bowl-sejren var Bradys første for Tampa Bay efter 20 år hos New England Patriots.

Det var syvende gang, at Tom Brady løftede det prestigefyldte trofæ.

Men vist nok kun første gang, at han har kastet rundt med det.

Fejringen af årets Super Bowl-sejr er i øvrigt også blevet kaldt for en 'skændsel'. Det kan du læse mere om her.