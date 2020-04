Parkmedarbejdere i den amerikanske by Tampa blev forleden mødt af et uventet syn.

»Altså, jeg fortæller altid folk, at de ikke skal sladre, så I har ikke hørt det fra mig,« siger byens borgmester, Jane Castor.

Ifølge Tampa Bay Times fortalte hun dog alligevel historien i en Facebook-samtale mandag, fordi den var for god til ikke at fortælle.

Den fandt sted i en byens parker, der i øjeblikket er lukkede som konsekvens af coronanedlukningen.

»Så mange af vores parkmedarbejdere patruljerer for at sørge for, at folk ikke dyrker kontaktsport og lignende, og her så de en person træne i en af parkerne i centrum. Hun gik over til ham og sagde, at der var lukket,« fortæller borgmester Jane Castor, inden krøllen på historien kommer:

»Og det var Tom Brady.«

Som i: Tom Brady, den mest vindende NFL-spiller nogensinde med seks triumfer.

Efter 20 år hos New England Patriots meddelte han i marts, at han i fremtiden vil stille op for Tampa Bay Buccaneers.

Tom Brady har været iført Patriots-uniformen i 20, men i fremtiden stiller han op for Buccaneers. Foto: CJ GUNTHER Vis mere Tom Brady har været iført Patriots-uniformen i 20, men i fremtiden stiller han op for Buccaneers. Foto: CJ GUNTHER

Derfor har den 42-årige quarterback flyttet familien sydpå til Florida-byen for at fortsætte sin karriere, og han er tydeligvis allerede i gang med at forberede sig på den kommende sæson.

Og selv en superstjerne som Tom Brady må altså i denne tid ty til alternative metoder for at holde sig i form i øjeblikket.

Han slap dog med en henstilling af parkmedarbejderne, men blev bedt om at forlade området.

Trods alt.