Den amerikanske stjerne Colin Kaepernick har aldrig været bleg for at sige sin mening. Aldrig.

Nu har den tidligere NFL-quarterback så gjort det igen. Denne gang er det USAs droneangreb, der dræbte den magtfulde iranske general Qassem Soleimani, han er ude efter. Og som så mange gange før, er alle ikke lige tilfredse.

»Der er intet nyt over amerikanske terrorangreb mod sorte og brune mennesker for udvidelsen af den amerikanske imperialisme,« skriver stjernen i et tweet lørdag aften.

Tweetet har fået flere - særligt konservative - til at reagere kraftigt og i skarpe vendinger mod quarterbacken, der er mest kendt for at være manden, der som den første knælede under den amerikanske nationalsang.

There is nothing new about American terrorist attacks against Black and Brown people for the expansion of American imperialism. — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) January 4, 2020

Det skete tilbage i efteråret 2016 som en protest mod racediskrimination og politivold mod sorte amerikanere.

»Du er velkommen til at flytte til Iran. Måske kan du få et job der? P.S. Du skulle se, hvad de gør ved folk, der protesterer. Uha!,« skriver Fox Nation-værten Timi Lahren eksempelvis på Twitter.

»Colin Kaepernick: Er imod USA, forsvarer terrorister,« skriver den konservative kommentator Michael Knowles.

32-årige Kaepernick, der ikke har spillet i NFL siden marts 2017, skrev efterfølgende et yderligere tweet.

Her knæler San Francisco 49ers Colin Kaepernick sammen med to holdkammerater under USAs nationalmelodi før opgøret mod Dallas Cowboys den 2. oktober 2016. Foto: JOHN G MABANGLO

»USA har altid sanktioneret og belejret sorte og brune kroppe både herhjemme og i udlandet. Amerikas militarisme er det våben, der udøver af den amerikanske imperialisme for at håndhæve sin politisering og plyndring af den ikke-hvide verden.«

De to tweets har tilsammen fået lige under 30.000 delinger og over 60.000 kommentarer. Det er langt flere, end hvad amerikaneren normalt får med sine tweets.

Colin Kaepernick har været uden et NFL-hold, efter han i marts 2017 forlod San Francisco 49ers.

Situationen i Mellemøsten er lige nu så alvorlig, at Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har indkaldt medlemslandenes ambassadører til hastemøde mandag. Det kan du læse mere om her.