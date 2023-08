Han er en af den største unge stjerner i USA, og så er han i den grad kommet i problemer efter et one-night stand.

Nu vil han af med kvinden, som han har haft en hed aften med, fortæller TMZ.

Mediet er i besiddelse af dokumenter, der fortæller, at Cincinnati Bengals-stjernereceiver ønsker et tilhold mod en kvinde ved navn Ambar Hunter , som han hævder, at han havde et one-night stand med.

I dokumenterne fremgår det angiveligt, at hun har udøvet chikane og fremsat trusler mod ham. Og hans mor.

Han påstår, at deres korte forhold sluttede i juli 2021, og at hun siden har forsøgt at skade hans omdømme med falske historier på de sociale medier.

Her hævder hun blandt andet, at han er far til hendes barn, men det passer ikke, siger Chase, der videre fortæller, at hun ikke vil lade barnet DNA-teste, så det kan bevises, at han ikke er faderen.

Nu går han så rettens vej for at få hende til at holde inde med skydningen.

NFL-sæsonen begynder i september, hvor Bengals er blandt de hold, som mange forventer går langt. Chase er desuden favorit til at vinde titlen som årets angrebsspiller.