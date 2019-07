Det skulle bare have været en hyggelig hjemmevideo fra ferien.

Men den football-stjernen Tom Brady må lægge øre til en masse kritik for en video, han har delt på Instagram.

På videoen ses Tom Brady med sit yngste barn, datteren Vivian, der står og skal til at springe i vandet fra en klippe.

Den 6-årige Vivian er ikke helt tryg ved situation, og her tager farmand hende i hånden og springer i vandet sammen med hende.

If Vivi is going to be an Olympic champion one day, it probably won't be in synchronized diving. Daddy always gives her a 10 though!

Mange kommenterer til videoen, at det er flot, at han forsøger at gøre sin datter modig ved at hjælpe hende med at kaste sig ud i det.

Flere superstjerner har også kommenteret positivt til billedet, såsom fodboldspillerne Harry Kane og Marcelo, basketballspiller Steph Curry samt rapper og producer Diddy.

Det er dog langt fra alle, der ligefrem jubler over videoen. Primært drejer dig sig om, at Tom Brady har godt fat i armen på hende og nærmest hiver hende ud over klippen.

Samtidigt er der mange, der mener, at de ganske enkelt er for tætte på klipperne, og at Brady ikke helt er sit ansvar voksent. Et udsnit følger herunder.

'Virkelig dumt. Så glad for, at dit barn ikke kom til skade. Man skal ikke tage livet for givet, og det gjorde du.'

'Uansvarligt!' Der kunne have sket alt muligt med Vivi.'

'Åh åh. Det så ikke godt ud. Håber ikke, hun kom til skade.'

'Vi er dine største fans. Men virkelig. Hendes arm kunne have været revet af led. Du er meget tungere og faldt hurtigere. Mit hjerte sad oppe i halsen.'

'Det var bare for tæt på klipperne til min smag.'

'Åh Gud! Jeg er ikke sikker på, jeg kunne gøre det med mine børn. Glad for ingen kom til skade.'

'Hvad tænker du på? Se, hvordan hun ramte vandet! Hvad er der galt med dig? Havde det været enhver anden, havde de fået så meget modvind.'

'Du ved, jeg stoler totalt på dig som menneske, ven, spiller og far - men det her gav mig bare angst,' skriver skuespilleren Dwayne 'The Rock' Johnson.

Historien har fået så meget omtale, at medier som CNN og ABC News har samlet op ferievideoen, der skulle været optaget i Costa Rica.

Tom Brady spiller til dagligt for superholdet New England Patriots, hvor både han og holdet til hverdag deler vandene i USA for deres store dominans de sidste 20 år samt deres vilje til at vinde, der til tider også har overskredet reglerne.

Tom Brady selv er blevet 41 år gammel, men han er ved at gøre klar til endnu et forsøg på at vinde Super Bowl-trofæet, som han har vundet seks gange tidligere. Ingen spiller har vundet trofæet flere gange end ham.

I den kommende NFL-sæson bliver det med en dansk holdkammerat - Hjalte Froholdt blev i april draftet af New England Patriots.