Han er dén med flest trofæer.

Men på lønsiden halter NFL-superstjernen Tom Brady langt efter konkurrenterne - og det gør han såmænd også i forhold til sin hustru, supermodellen Gisele Bündchen.

»I mit liv har det altid været en prioritet at vinde. Og min hustru tjener rigtigt mange penge,« fortæller Tom Brady ifølge New York Post i talkshowet 'Jimmy Kimmel Live'.

Her fortæller han også, at han har det helt fint med kun at være den med 'den andenstørste løncheck i egen husholdning'.

Kys og kram mellem Tom Brady og Gisele Bündchen efter Super Bowl-sejren i februar.

Tom Brady førte tidligere på året New England Patriots sejr i Super Bowl for sjette gang, hvilken ingen anden spiller har gjort før. Øverst i artiklen kan du se Gisele Bündchen juble over en af Tom Bradys aktioner seneste Super Bowl-triumf

På lønsiden er han dog kun den 18. højest betalte spiller på quarterback-positionen - med en løn i omegnen af 100 millioner kroner dog.

Men det er mindre end halvt så meget som eksempelvis Russel Wilson fra Seattle Seahawks, Aaron Rodgers fra Green Bay Packers og Matt Ryan fra Atlanta Falcons.

I 'Jimmy Kimmel Live' bliver han af værten spurgt om, hvordan det kan være, at den mest vindende spiller får en så lav løn i forhold til rivalerne.

»Det er et godt spørgsmål,« siger Tom Brady:

»Når jeg ikke vil besvare et spørgsmål, siger jeg ofte: 'Det er et godt spørgsmål'.«

Men den 41-årige quarterback har dog en forklaring på, hvorfor lønsammensætningen ser ud, som den gør. Det skyldes NFLs komplicerede lønsystem, hvor hver alle klubber er underlagt et lønloft for, hvor mange penge spillerne kan få.

»Jeg er lidt klogere, end mange tror. Faktisk er det på grund af salary cap (lønloftet, red.). Der er kun et bestemt beløb til rådighed, og jo mere én enkelt fyr får, jo mindre er der til de andre,« siger Tom Brady:

»Og set ud fra en konkurrencemæssigt synspunkt kan jeg godt lide at have gode spillere omkring mig.«

Lyder det fra manden med seks Super Bowl-ringe, der i øvrigt snart får danske Hjalte Froholdt som holdkammerat.

Han fortæller i øvrigt også i tv-showet, at han kunne tænke sig at spille, til han bliver 45 år.

»Jeg har spillet i lang tid. Jeg havde aldrig i mine vildeste drømme tænkt, at jeg ville nå seks Super Bowls. Som konkurrencemenneske vil man bare på banen og prøve at gøre det én gang mere. For pokker da, jeg vil vinde. Hvad er der galt med det? spørger Tom Brady, den meste vindende NFL-spiller nogensinde