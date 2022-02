Los Angeles Rams-spillerne fik rigeligt indenbords, da de fejrede deres Super Bowl-triumf. Det gjaldt også holdets quarterback Matthew Stafford.

Desværre gik det grueligt galt ved festlighederne, da en fotograf ved navn Kelly Smiley prøvede at få et billede af Matthew Stafford og hans kone Kelly.

Fotografen gik nemlig et skridt tilbage for at få billedet, men pludselig faldt hun ned fra scenekanten.

Og det er reaktionen fra NFL-stjernen, der har fået klippet til at gå viralt og lagt ham for had. Det skyldes, at stjernen ikke tjekkede om hun var o.k., men blot vendte sig rundt og gik, som om intet var hændt. Du kan se klippet herunder.

@AdamSchefter get on Matthew Stafford watching a photographer fall of the stage at the Rams parade and walk awaypic.twitter.com/LfjSJ3fzYy — LoganTheHammer (@LoganTheHammer) February 16, 2022

Fox News beretter, at der var to meter ned fra scenen. Og faldet fik fatale konsekvenser for fotografen, der faldt ned på sine kameraer og brækkede sin rygsøjle.

Den voldsomme episode og reaktionerne på det virale klip, der i Twitterprofilen herover er set næsten fire millioner gange, fik fotografens ven Tim til at starte en indsamling for at dække hendes hospitalsregninger og de ødelagte kameraer.

Det er en indsamling, som nu er blevet stoppet af kammeraten, der på blot 24 timer fik samlet over 300.000 kroner ind.

Dette efterspil fik Matthew Stafford til pludselig at reagere, da han og familien nu meddelte, at de har talt med fotografen og fortalt hende, at de var kede af episoden og gerne ville dække hospitalsudgifterne.

Kelly Stafford, Matthew Staffords kone, var tydeligt chokeret over fotografens fald. Det var stjernequarterbacken dog ikke, der blot vendte ryggen til og gik. Foto: Twitter Vis mere Kelly Stafford, Matthew Staffords kone, var tydeligt chokeret over fotografens fald. Det var stjernequarterbacken dog ikke, der blot vendte ryggen til og gik. Foto: Twitter

Efter episoden skrev tv-kommentar på Sportsnet New York Chris Williamson på Twitter, at Matthew Stafford har vist sit sande jeg efter episoden.



»Når folk viser dig, hvem de er, så tro dem. At være fuld er ikke en undskyldning for ikke at vise nogen bekymring for en person, der lige faldt to meter ned for at prøve at tage billeder af dig og din kone,« skriver kommentatoren.

Matthew Stafford nævnte intet på fejringsdagen om den triste episode, men han fortsatte i stedet med at drikke. Med en tequilaflaske i hånden på scenen råbte han ud til de mange fremmødte fans:

»Jeg er så forbandet glad for at være heroppe sammen med jer og fejre det her lort.«

»Jeg elsker det her så meget. I har været utrolige hele året. Og ved I hvad? Vi sætter pris på jer,« råbte den berusede quarterback på scenen.