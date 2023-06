Den tidligere Pittsburgh Steelers-linebacker Clark Haggans er død.

Han var med til at vinde Super Bowl XL i 2005 med Steelers, som draftede ham tilbage i 2000. Han var på holdet i syv år fra 2000 til 2007.

Clark Haggans nåede også i sin flotte karriere at spille for Arizona Cardinals og San Francisco 49ers, som han også kom til Super Bowl med i 2012. En finale, at 49ers endte med at tabe til New York Giants.

En Pittsburgh-sportsradio bragte nyheden om det tragiske dødsfald først, men der er endnu ingen meldinger om, hvad dødsårsagen er.

Clark Haggans under hans tid i Pittsburgh Steelers, som han var med til at vinde Super Bowl med i 2005. Foto: Paul Chinn/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Clark Haggans under hans tid i Pittsburgh Steelers, som han var med til at vinde Super Bowl med i 2005. Foto: Paul Chinn/AP/Ritzau Scanpix

Steelers-holdets triumf i 2005 var Clark Haggans en stor del af, da de blev det første sjetteseedede hold til at vinde Super Bowl.

Det var han grundet den stærke defensiv, som han var en del af og var grunden til, at Pittsburgh Steelers var igennem sådan en flot sæson.

Clark Haggans sluttede NFL-karrieren i 2012, hvor han i alt ende med at have lavet 46.5 sacks og 520 tacklinger igennem en 12 år lang karriere.

Han efterlader sig børnene Damon og Alianna.