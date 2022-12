Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tirsdag udsendte familien til den tidligere NFL-runningback og Super Bowl-vinder Ronnie Hillman en trist meddelelse.

Den tidligere Denver Broncos-spiller var blevet indlagt på hospice, hvor han blev holdt smertefri, mens han kæmpede aggressiv form for kræft i nyren.

Men tidlig torsdag morgen dansk tid var det slut, og kun 31 år gamle Ronnie Hillman var død.

Det oplyser familien i et opslag på hans Instagram-profil.

»Det er med tunge hjerter, at vi annoncerer, at vores elskede søn, bror og far, Ronnie K. Hillmann Jr., er død,« skriver de.

Han døde i fred og ro, skriver de videre, med sin familie og tætte venner omkring sig.

Kræftformen, som ramte Ronnie Hillman, er yderst aggressiv. Han fik diagnosen i august og har siden da gennemgået behandling, men hans liv stod ikke til at redde.

Hillman spillede for Denver Broncos fra 2012 til 2015, hvor han sammen med blandt andre quarterback-stjernen Peyton Manning vandt Super Bowl 50.

Netop Manning er en af mange, som hylder den nu afdøde Hillman. Det sker i et opslag på Instagram.

»Hvil i fred Ronnie. Vi kom til Broncos det samme år. Jeg er beæret over at have været din holdkammerat i fire år i Denver. Fantastisk spiller, fantastisk person, fantastisk smil. Mine tanker og bønner er hos hans familie,« skriver han.