Den tidligere Super Bowl-vinder Joe Campbell har mistet livet i en alder af 68 år.

Han blev fundet død i Florida efter at have været på en vandretur. Her fik han angiveligt et pludseligt hjertestop.

Det meddelte Campbells bror, Patrick, til Delaware Online.

I hans tid i Oakland Raiders var den defensive med til atvinde Super Bowl XV i 1981, hvor Joe Campbell og Raiders besejrede Philadelphia Eagles i finalen.

Raiders har i et statement været ude og sørge over tabet af deres tidligere spiller.

'Raiders-familien sørger over Joe Campbells bortgang, som spillede 13 kampe over to sæsoner med Silver and Black (Raiders kaldenavn, red.). Tanker og bønner fra hele Raiders-familien er hos Campbell-familien på dette tidspunkt,' lød det fra klubben.

Joe Campbell blev valgt i draften som nummer 7 i 1977 af New Orleans Saints. Han spillede tre hele sæsoner med Saints, før han i midten af ​​1980-sæsonen blev byttet til Oakland. Han spillede derefter for Raiders og senere hen Tampa Bay Buccaneers.

Joe Campbell var ude for en cykelulykke i 2007 i Pennsylvania. Han fik alvorlige kvæstelser, herunder en hovedskade, som følge af ulykken.

Campbell kom sig delvist over skaderne, dan han stadig kæmpede med nogle fysiske problemer og hukommelsestab.