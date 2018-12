Green Bay Packers skal på jagt efter en ny cheftræner, efter at Mike McCarthy er blevet smidt på porten.

Et nederlag på 17-20 til Arizona Cardinals søndag aften dansk tid blev dråben, der fik bægeret til at flyde over i NFL-klubben Green Bay Packers.

Kort efter nederlaget, der var Packers' syvende i sæsonen, meddelte klubben, at Mike McCarthy er fyret som cheftræner efter 13 år i Packers.

Det er tid til forandring, mener klubpræsident Mark Murphy.

- 2018-sæsonen har ikke levet op til forventningerne i Green Bay Packers, siger Murphy ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Som et resultat af det har jeg taget den svære beslutning at fritstille Mike McCarthy som cheftræner med øjeblikkelig virkning, lyder det fra præsidenten.

55-årige McCarthy var manden, der førte Packers til deres seneste store triumf. Det skete i Super Bowl 45, der blev spillet i februar 2011.

Her vandt Green Bay Packers 31-25 over Pittsburgh Steelers, i en kamp hvor quarterback Aaron Rodgers blev valgt som kampens mest værdifulde spiller (MVP).

Netop Rodgers fik forud for sæsonstart i år stukket en ny kontrakt i hånden, der løber til og med sæsonen 2023. Med den blev han historiens bedst betalte spiller.

Kontrakten kan samlet set indbringe ham omkring 134 millioner dollar ifølge nfl.com. Det svarer til cirka 857 millioner kroner.

Rodgers betegnes af flere eksperter som en af ligaens absolut bedste quarterbacks. Han har dog ikke helt spillet op til det niveau, der tidligere har gjort ham til NFL's MVP to gange.

Nedturen for Rodgers og holdkammeraterne kulminerede i søndagens nederlag. Packers var ellers på forhånd udset som storfavorit til sejren.

En sejr, der skulle bringe holdet et skridt nærmere slutspillet, der begynder i januar 2019.

I stedet tog Arizona Cardinals noget overraskende deres blot tredje sejr i 2018-sæsonen, og Packers' slutspilschancer hænger nu i en særdeles tynd og teoretisk tråd.

Joe Philbin er ansat som midlertidig træner i sæsonens sidste fire runder. Der er tale om en intern forfremmelse, hvor han skifter fra en stilling som offensiv koordinator i klubben.

/ritzau/