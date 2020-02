Mens mange hylder årets Super Bowl-halftime-show, har kritikerne også meldt sig på banen.

Og det er særligt et emne – mere præcist et velkendt hashtag – der her går igen.

For mange spørger til, hvordan det store show er blevet godkendt, når der har været så stort fokus på #MeToo-bevægelsen i særligt Hollywood.

'Jeg forstår det ikke. Hollywood presser på med #metoo, men hylder derefter et halftime-show, hvor kvinder er seksuelle objekter og sidder ned under nationalsangen?'

Jennifer Lopez og Shakira ved årets Super Bowl-halftime-show. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Jennifer Lopez og Shakira ved årets Super Bowl-halftime-show. Foto: ANGELA WEISS

Sådan skriver den amerikanske radiovært Bill Mitchell i et opslag på Twitter med henvisning til showet, som Shakira og Jennifer Lopez stod for, samt det faktum, at Beyonce og Jay-Z ikke rejste sig op under nationalmelodien.

Også den engelske YouTube-personlighed Paul Joseph Watson har reageret:

'Kulturelle institutioner og medier: Kvinder burde blive respekteret og ikke set som objekter. #Metoo. Også kulturelle institutioner og medier: Her er et helt halftime-show ved årets største sportsbegivenhed fyldt med kvinder, der twerker og danser poledance.'

Og de er ikke de eneste, der undrer sig over den omtalte optræden, som mange kalder for 'vulgær'.

'Kan nogen forklare mig, hvordan folk i vores land er så 'opmærksomme' på seksuelle krænkelser og #MeToo og alligevel klapper vi ad aftenens pikante Super Bowl-halftime-show? Skamfuldt. Det er et skridt tilbage i forhold til at behandle kvinder med respekt.'

'Åh, gud. Jeg tænker, det var okay, fordi der ikke blev vist brystvorter... Det var krænkende. Det var et pornografisk halftime-show. Hvad tænker #MeToo-bevægelsen? Og teenagepigerne, der dansede med dem, var også bare toppen af kagen.'

'Interessant i disse #MeToo-tider, at NFL vælger det her som deres halftime-show.

'Mange kvinder har desperat arbejdet/kæmpet/grædt for, at vi ikke skal blive set som seksuelle objekter i vores samfund (som for nylig under #MeToo-bevægelsen). Alligevel har vi et Super Bowl-halftime-show, der gør præcist det modsatte. Og jeg er mexicaner. Det her er ikke ærefuldt.'

'De har begge så ekstremt meget talent. Men industrien fortæller dem, at de skal være halvnøgne og twerke for at forblive relevante. #såusandt.'

'Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det poledance og al den rysten med røven, vi lige har set de sidste 5-10 minutter, går totalt imod alt det, #metoo-bevægelsen står for.'

Sådan lyder blot et udpluk af de mange reaktioner, der er kommet på Twitter efter showet, der fandt sted natten til søndag dansk tid.

I den anden ende af skalaen er også dem, der var vilde med det.

Flere kendisser var ligefrem ekstatiske over showet, hvilket du kan læse mere om her.

43-årige Shakira sparkede det hele i gang med nummeret 'She Wolf' efterfulgt af en perlerække af sine hit, inden 50-årige Jennifer Lopez tog over og blandt andet viste sine evner på en polestang frem, mens hun gav den gas på scenen med numre som 'Waiting for Tonight' og 'On the Floor'.

Jennifer Lopez og Shakira ved årets show. Foto: MIKE BLAKE Vis mere Jennifer Lopez og Shakira ved årets show. Foto: MIKE BLAKE

Men efterfølgende var det ikke kun de to sangerinder, der tog overskrifter.

Undervejs havde Jennifer Lopez nemlig sin 11-årige datter Emme Maribel Müñiz på scenen, der i den grad også vidste, hvordan man skråler igennem.

Kansas City Chiefs endte med sejren efter et flot comeback i fjerde quarter. De vandt 31-20 over San Francisco 49ers.

Sejren var deres første Super Bowl-triumf i 50 år.