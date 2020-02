Et hav af arrangementer, turister og massiv tilstedeværelse af politi skaber trafikpropper i Miami.

For 11. gang i historien er Miami vært for Super Bowl, finalen i NFL.

Det gør Miami til den by, hvor Super Bowl oftest har været afholdt, skarpt efterfulgt af New Orleans, som har været vært ti gange.

Miami er et oplagt valg for NFL på grund af byens beliggenhed i det sydlige Florida, hvor solen sjældent er gemt væk - heller ikke i vintermånederne.

I denne uge har der frem mod Super Bowl været dage med solskin og blå himmel, men fredag og lørdag har været en regnvåd affære.

Det har dog ikke afholdt folk fra hele USA - navnlig fans af NFL-finalisterne Kansas City og San Francisco 49ers - fra at indtage byen.

Ifølge den lokale avis Miami Herald er forventningen, at der i denne uge er 150.000 turister per dag i Miami Beach.

Myndighederne betragter Super Bowl som en højrisikobegivenhed, og politiet er derfor massivt til stede både på land, vand og i luften. Ifølge CNN er der knap 1500 politibetjente i gaderne, mens blandt andet FBI og ministeriet for indenlandsk sikkerhed hjælper til.

- Det er en ikonisk begivenhed, hvor der er høj risiko. Sikkerhedsforanstaltningerne er planlagt derefter, sagde sikkerhedssekretær fra ministeriet for indenlandsk sikkerhed Chad Wolf ifølge CNN tidligere på ugen.

Miami Beach er spækket med football-entusiaster, og ud fra de mange kampråb kan man ikke undgå at høre deres tilhørsforhold.

Både Chiefs- og 49ers-fansene er klædt i rødt, fordi begge hold har røde hjemmebanetrøjer. Det er første gang, at to hold med rød som den foretrukne trøjefarve mødes i Super Bowl, og det har de lokale spisesteder fundet ud af.

På Ocean Drive, en kendt hovedgade langs stranden i Miami, er restauranter klædt i holdenes farver og plastret til med Super Bowl-logoer.

Langs samme vej har store amerikanske tv-stationer som Fox, ESPN og CBS opstillet monstrøse studier, hvor larmen fra de entusiastiske football-fans er en integreret del af lydkulissen.

Det meste af Ocean Drive er lukket for trafik. Det skaber alenlange køer for bilisterne, hvilket er tilfældet i store dele af Miami Beach, hvor blårøde blink flere steder indikerer, at vejene er blokeret af politiets mandskabsvogne.

Modsat sidste år, hvor hele NFL-festen var samlet på et lille område i Atlanta, er arrangementerne i Miami spredt ud over hele byen.

Foruden festivitassen ved stranden er der et stort område med aktiviteter i en park i Downtown Miami, mens flere tv-stationer har base i mediecentret længere nordpå.

Det er også her, at fans ugen igennem har håbet at få et glimt af de mange NFL-stjerner, der har besøgt storbyen, men spillerne har for det meste været omgivet af sikkerheds- og pr-folk, som guider dem fra interview til interview.

Super Bowl-ugen kulminerer natten til mandag med kampen mellem Chiefs og 49ers. Den spilles på Hard Rock Stadium klokken 00.30 dansk tid.

/ritzau/