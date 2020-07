Runningback Damien Williams er den seneste i en række af NFL-spillere, som melder fra til sæsonen.

Damien Williams spillede en stor rolle, da Kansas City Chiefs i februar vandt sin første Super Bowl i 50 år med sejren på 31-20 over San Francisco 49ers.

Men runningbacken bliver ikke en del af en eventuel gentagelse i den kommende sæson.

Klubben meddeler på Twitter, at Williams har meldt afbud til sæsonen.

Spillerne i verdens bedste liga for amerikansk fodbold har mulighed for ikke at møde op og spille under det igangværende udbrud af coronavirus.

Det har en række spillere allerede gjort brug af. Blandt andre Williams' holdkammerat Laurent Duvernay-Tardif, som i stedet vil bruge sin uddannelse som læge til at hjælpe patienter med covid-19.

Hos New England Patriots har seks spillere indtil videre valgt at sidde over i 2020. Det gælder blandt andre forsvarsstjernen Patrick Chung.

- Jeg er i gang med den sidste del af karrieren, så jeg ville gerne spille, men i sidste ende er penge ikke så vigtige, sagde han onsdag til CBS.

- Jeg har en kæreste, der er gravid, og vi skal have en pige. Min søn har en smule astma, og min far er 75 år, så jeg føler, at det her er den bedste beslutning for min familie.

NFL's træningslejre forud for sæsonen er skudt i gang, men en lang række restriktioner er sat i værk for at beskytte spillere og ansatte i klubberne.

I første omgang skal spillerne testes negative for covid-19 tre gange i en periode over fire dage for at få adgang til klubbens faciliteter.

Såfremt de ikke er syge, kan de påbegynde træningen i starten af august.

Alle med tilknytning til klubberne skal bære et apparat, mens de befinder sig på klubbernes anlæg. Det gør det muligt at opspore, hvem de har været i tæt kontakt med i tilfælde af sygdom.

Alle træningskampe op til selve sæsonstarten 10. september er aflyst. Det betyder, at alle førsteårsspillere kommer direkte i ilden og får deres første NFL-minutter i en betydende kamp.

