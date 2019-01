Philadelphia Eagles går ind i slutspillet med en skadet quarterback, men man har stor tiltro til reserven.

Det var med hiv og sving, at de forsvarende Super Bowl-mestre fra Philadelphia Eagles fik sneget sig med i slutspillet i indeværende NFL-sæson. Men igen var det med reserven som offensiv dirigent.

Først i sidste runde af grundspillet og med hjælp fra Chicago Bears' sejr over Minnesota Vikings lykkedes det mestrene at holde sæsonen i live. Nu står netop Chicago Bears som første forhindring mod titelforsvaret.

Chicago har hjemmebane og er på papiret favorit, men i Philadelphia sidder mange fans nok med en behagelig deja-vu-følelse.

Ganske vist er det aldrig sjovt at miste holdets stjernequarterback til en skade, som det skete for Philadelphia for nogle uger siden, men det samme skete i sidste sæson. Og den sæson endte i triumf.

- Man hader at se en holdkammerat blive skadet. Det har jeg sagt før. Jeg har virkelig ondt af Carson (Wentz, red.), lød det fra reserven Nick Foles for nogle uger siden, da det stod klart, at han igen skulle overtage pladsen.

Præcis som i sidste sæson var det i tredjesidste kamp, at Foles trådte ind som startende quarterback, men der var holdet allerede med sikker kurs mod slutspillet.

I denne sæson sled holdet i det, men Foles førte mestrene til tre sejre på stribe, og med lidt hjælp fra den kommende modstander Chicago Bears lever drømmen om et titelforsvar.

Foles blev især berømt for trickspillet i sidste sæsons Super Bowl mod New England Patriots, hvor quarterbacken selv endte med at gribe et touchdown.

Chicago Bears har vist flot spil i sæsonen, hvor især forsvaret har imponeret på vejen mod de 12 sejre i de 16 grundspilskampe.

Søndagens anden kamp i slutspillet står mellem Baltimore Ravens og Los Angeles Chargers, men allerede lørdag spilles de to første slutspilskampe.

Det sker, når Houston Texans først tager imod Indianapolis Colts, mens kampen mellem Dallas Cowboys og Seattle Seahawks spilles bagefter.

Det fire øvrige hold i slutspillet er Kansas City Chiefs, New England Patriots, New Orleans Saints og Los Angeles Rams, som alle sidder over i første runde.

/ritzau/