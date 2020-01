For første gang i ti år skal NFL-holdet New England Patriots deltage i første runde af slutspillet.

Spillerne fra New England Patriots er vant til at sidde hjemme i sofaen og lade batterierne op, mens konkurrenterne kolliderer i første runde af NFL-slutspillet.

Men i år er det anderledes. Et chokerende nederlag i grundspillets sidste runde mod Miami Dolphins betyder, at Patriots ikke er oversidder i den såkaldte wildcard-runde for første gang siden januar 2010.

I stedet skal holdet, der føres an af quarterback Tom Brady, natten til søndag dansk tid i ilden for at møde Tennessee Titans hjemme i Foxborough.

På papiret er det mere end godkendt for et NFL-hold at vinde 12 af 16 kampe og ende på førstepladsen i sin division.

Men tidligere Patriots-hold har sat barren højere, påpeger Anton Bodilsen, der er NFL-ekspert hos TV3 Sport og cheftræner for den danske klub Kronborg Knights.

- Hvis andre hold havde spillet som Patriots, ville vi sige, de var gode og havde en chance for at vinde Super Bowl. Men vi er nok blevet lidt forvænt med, at Patriots er meget overlegne.

- Patriots kan stadig vinde, men er helt klart ikke lige så gode, som vi set før. Selv om de stadig har et af de bedste forsvar efter nogle målestokke. Og stadig et gennemsnitligt angreb, siger han.

Gennemsnitligt er normalt ikke et ord, som Patriots-cheftræner Bill Belichick og resten af klubben vil associeres med under nogen omstændigheder.

Men nederlaget til Dolphins i søndags, hvor meget var på spil, lover ikke godt for slutspillet.

- Det er ikke ualmindeligt, at de snubler. Men det er ualmindelig i en kamp, hvor det virkelig gælder, siger Anton Bodilsen.

Nu gælder det slutspillet, og grundspillet er fortid, understreger Bill Belichick.

- Vi er forbi sidste uge. Vi er forbi alle uger. Sæsonen består kun af en kamp fra nu af. Sådan er det, siger Patriots-træneren ifølge holdets hjemmeside på et pressemøde.

Skal man alligevel kigge på den knap så overlegne Patriots-sæson, skal en af årsagerne til den nedadgående formkurve findes i quarterbacken Tom Bradys spil.

I grundspillet kastede han 24 touchdowns og 8 interceptions. Han ramte på 60,8 procent af sine kast og blev dermed noteret for et af sine mest upræcise år i karrieren.

- Tom Brady er ikke dårlig, når man sammenligner med andre quarterbacks. Han er stadig i top-10. Han er bare ikke længere en klar del af top-3, siger Bodilsen.

Den 42-årige legende fordeler ikke boldene med samme skarphed, som han gjorde tidligere i karrieren.

- Jeg synes, vi til tider har set nogle upræcise kast. Specielt de dybe. Når du bliver ældre, bliver du typisk nødt til at bruge flere kræfter på at kaste. Dine kræfter og din mobilitet begynder at forsvinde, og det gør noget ved den måde, du kaster på.

Faktisk kan weekendens kamp blive Bradys sidste iført Patriots-uniformen.

Ganske vist blev en forlængelse af kontrakten offentliggjort op til sæsonstart, men i realiteten er den ugyldig, når slutspillet er forbi.

Frem mod Titans-kampen har Brady ikke spekuleret på, om det bliver hans afskedskamp for de forsvarende Super Bowl-mestre.

- Jeg er ikke nostalgiker. Jeg fokuserer på, hvad jeg skal gøre som det næste. Ugen har været som de fleste andre de sidste 20 år.

- De (Titans, red.) vil tvinge os til at finde hinanden. Når vi ikke har gjort det i år, har vi ikke set særligt gode ud. Og når vi har gjort det, har vi set gode ud, siger Brady ifølge holdets hjemmeside.

Patriots har spillet sig frem til Super Bowl de seneste tre år og fem gange i alt i 2010'erne. Klubben har løftet Vince Lombardi-trofæet som vinder af Super Bowl seks gange i historien - alle med Brady ved roret.

