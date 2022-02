Natten til mandag bliver alverdens rapfans' vådeste drøm til virkelighed.

Når der fløjtes til pause i Super Bowl-kampen Los Angeles Rams og Cincinnati Bengals, indtager verdens største hiphop-navne banen på SoFi Stadium.

Det traditionsrige Halftime Show udgøres på papiret af Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige og Kendrick Lamar. Men de får muligvis selskab af en sjette rapstjerne.

For der er planer om, at den skuddræbte rapper Tupac Shakur laver en gæsteoptræden – i form af et hologram. Det skriver news.com.

Tupac Shakur blev i 1996 skuddræbt i Las Vegas efter en Mike Tyson-kamp. Mordet på superstjernen, der har solgt over 75 millioner albums, er aldrig blevet opklaret.

Men natten til mandag bliver der angiveligt mulighed for at opleve Tupac på scenen sammen med de andre raplegender.

Og det er faktisk ikke første gang, at han gør et makabert comeback. Tilbage i 2012 dukkede han op som hologram ved en koncert med Snoop Dogg og Dr. Dre ved Coachella-festivalen.

Sidenhen er flere afdøde kunstnere som Whitney Houston, Buddy Holly og Roy Orbison blevet hologram-genoplivet.

Dr. Dre har dog tidligere afvist, at Tupac vil blive hevet frem igen.

»Det var udelukkende for Coachella. Forstå det,« har han sagt til Rolling Stone Magazine.

Om Dr. Dre har ombestemt sig, bliver vi klogere på natten til mandag.

Der er kickoff i Super Bowl klokken 00.30 dansk tid.