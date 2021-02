Fans der står side om side. Mange af dem uden mundbind. Fyldte gader, hvor der på ingen måde bliver holdt afstand.

Det kunne i den grad lyde som et scenarie fra 2019, hvor coronavirus ikke havde ramt hverken USA eller resten af verdenen på samme måde som nu, men det er ikke tilfældet.

I stedet er der tale om billeder og videoklip fra fejringen af årets Super Bowl i Tampa i Florida.

Frygten var der allerede fra flere eksperter inden årets store sportsbegivenhed. Frygten for, at det kunne blive en superspreder-begivenhed, hvis ikke folk overholdt coronarestriktionerne.

Og spørgsmålet er, om eksperternes frygt bliver til virkelighed. I hvert fald var der samlet enorme mængder, da Tampa Bay Buccaneers onsdag holdt sejrsparade efter sejren over Kansas City Chiefs på 31-9.

I stedet for at køre bus i gaderne valgte de dog en anden variant, hvor de sejlede i både, men det forindrede ikke store grupper af fans i at møde op ved Hillsborough River i Tampa. Du kan se video fra fejringen i toppen af artiklen.

'Skræmmende at se de er ligeglade med pandemien og nu er skyld i en masse covid-relaterede dødsfald. Buccaneers er en skændsel for at stå bag det her,' lyder en reaktion på billeder fra begivenheden, som Tampa Bay Times har delt på Twitter. Blot en af mange.

Inden bådparaden havde Tampas borgmester Jane Castor opfordret alle deltagere til at have mundbind på og at holde afstand, og mens de ikke kom tæt på spillerne, kom de mange fans dog i den grad tæt på hinanden.

Det er ikke kun billeder fra fejringen, der får stor opmærksomhed. Også en video, som journalisten Luis Santana har delt på Twitter, er blevet kommenteret flittigt.

Optagelsen er lavet i Ybor City klokken 01.28 natten til mandag efter Tamba Bay Buccaneers vandt, og den ligner heller ikke det gadebillede, vi efterhånden blev vant til at se i 2020.

'Så trist at se. Sygeplejerskerne græder. Alle disse unge mennesker formentlig uden symptomer vil sprede nye mutationer til de sårbare.'

'Tag en fucking maske på, røvhuller.'

'Hvorfor vil nogle være med til det her? Okay, jeg forstår godt, de gerne vil leve livet, men er de ikke bange for at smitte deres forældre og bedsteforældre med covid?'

Ybor City. #SuperBowl Eve. 1:28am pic.twitter.com/Dl3m0Cl7aH — Luis Santana (@LuisSantana) February 7, 2021

Der florerede desuden videoer på sociale medier, der viste, hvordan mange fans havde samlet sig på barer, hvor de fejrede sejren søndag aften. Også uden mundbind.

»Det er frustrerende, for vi har arbejdet så hårdt. Når vi kæmper mod covid-19, bliver man frustreret, når man ser sådan noget,« lød det fra borgmester Jane Castor ifølge AP, inden hun altså havde opfordret de fans, der ville overvære onsdagens bådparade til at følge retningslinjerne.

Bådparaden fik også stor opmærksomhed, da en meget fuld Tom Brady pludselig besluttede sig for at kaste det legendariske vindertrofæ, Vince Lombardi-trofæet, over i en anden båd.

Helt konkret valgte den 43-årige quarterback at kaste trofæet til sin mangeårige makker på banen, Rob Gronkowski, der sad klar til at gribe det i en anden båd.

Det lykkedes heldigvis, men efter klippet så dagens lys, har de to stjerner fået massiv kritik. Det kan du læse meget mere om her.