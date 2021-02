Årets Super Bowl bliver en speciel en af slagsen på grund af corona. Kun 25.000 tilskuere vil være til stede.

Normalt er Super Bowl et stort anlagt show afviklet foran adskillige tusinde mennesker på et enormt stadion og med adskillige millioner plantet i sofaen foran tv-skærmen.

Det bliver det egentlig også i år, men coronasituationen har ligesom i så mange andre tilfælde ført til forandringer.

På grund af pandemien er kapaciteten på Raymond James Stadium i Tampa, hvor Super Bowl spilles, begrænset til lidt under 40 procent. 25.000 tilskuere vil være til stede til kampen. 7500 af dem er særligt inviterede personer fra sundhedsvæsenet, som er blevet vaccineret.

Dermed bliver det den Super Bowl med det laveste antal tilskuere til en nogensinde. Det næstlaveste tilskuertal var 61.946, som overværede den første Super Bowl i historien tilbage i 1967.

Men det er ikke kun omstændigheder på stadion, der er usædvanlige. Normalt byder Super Bowl-ugen på et hav af pressemøder og interviews for spillerne, ansigt til ansigt med journalister fra hele verden. Men på grund af pandemien foregår det hele virtuelt i år.

Der er også usædvanligt stille i gaderne i Tampa, der som værtsby ellers normalt ville være på den anden ende, når Super Bowl er i byen.

Mens meget ikke er, som det plejer, er der også noget, der ikke har ændret sig. Tom Brady skal således for tiende gang forsøge at føre sit hold til sejr.

Men hvor det før har været for New England Patriots, er han nu en del af Tampa Bay Buccaneers. Florida-holdet, der er på hjemmebane som det første hold nogensinde i en Super Bowl, møder sidste sæsons mestre fra Kansas City Chiefs.

Selv om Buccaneers og Chiefs kommer fra hver sin halvdel af NFL, har de to hold allerede stået over for hinanden én gang i denne sæson. Her vandt Chiefs 27-24 - også i Tampa.

Får Buccaneers revanche, bliver det holdets anden Super Bowl-triumf i lige så mange optrædener i den store kamp. Chiefs spiller sin fjerde Super Bowl og altså den anden i træk. Holdet kan tage sin tredje Super Bowl-sejr.

Sker det, kommer Kansas Citys stjernequarterback Patrick Mahomes formentlig til at spille en stor rolle. NFL-fænomenet blev kåret som MVP (mest værdifulde spiller) i sidste års Super Bowl-triumf over San Francisco 49ers og er bookmakernes favorit til at få samme hæder i år.

Spillerne på det vindende hold modtager et beløb på 130.000 dollar - knap 800.000 kroner - per mand. Der er 65.000 dollar - knap 400.000 kroner - til spillerne på det tabende hold.

Det store musikshow i kampens pause afvikles også trods corona. Popmusikeren The Weeknd står for underholdningen.

Jazmine Sullivan og Eric Church synger nationalsangen inden kampen. Den unge poet Amanda Gorman, der gjorde sig bemærket ved indsættelsen af Joe Biden som amerikansk præsident for nylig, vil ligeledes fremføre et digt inden kickoff.

