Los Angeles Rams står over for legendariske Tom Brady og Bill Belichick fra New England Patriots i Super Bowl.

New England Patriots står natten til mandag dansk tid i Super Bowl for niende gang siden 2002. Og for tredje år i træk.

En stor del af spillerne har prøvet det småkaotiske forløb med massivt presseopbud i dagene op til kampen.

Og flere af dem var også med til at vinde Super Bowl for to år siden, da Patriots var bagud 3-28 i tredje quarter mod Atlanta Falcons og på sensationel vis vendte opgøret.

Det kan blive afgørende i nattens Super Bowl, mener Tommy Kjærsgaard, der er NFL-kommentator hos TV3 Sport.

- Amerikansk fodbold kan udvikle sig fuldstændig vanvittigt. Men jo bedre forberedt du er på de forskellige scenarier, jo mere roligt kan du tage det.

- Patriots har nærmest prøvet alt. Hvis tingene går lidt skævt for Rams, vil de have det sværere, for de har ikke erfaringen med at stå på så stor en scene, vurderer Tommy Kjærsgaard.

Ifølge Rams-træner Sean McVay skal spillerne dog ikke tænke for meget over, at de står i deres livs største kamp.

- Når kampen er sparket i gang, bliver det som enhver anden kamp. Vi vil ikke underkende betydningen af kampen, men det er stadig amerikansk fodbold, sagde Sean McVay ifølge AFP tidligere på ugen.

Rams-quarterback Jared Goff havde tydeligt problemer, da kommunikationen med McVay fejlede i begyndelsen af semifinalen mod New Orleans Saints for to uger siden på et højlydt stadion.

Mod Saints kom Rams bagud med 13 point, før Jared Goff og holdkammeraterne meldte sig ind i kampen.

Kampen blev overskygget af en stor dommerfejl mod slutningen, men for Rams var den et bevis på, at Jared Goff er nået langt i sin udvikling.

Da det skulle afgøres, diskede Jared Goff nemlig op med flere store kast under stort pres. Det viste den unge quarterbacks kvaliteter, mener Sean McVay.

- Det er det, jeg elsker mest ved Jared. Han lader sig ikke påvirke af omstændighederne. Uanset hvad kæmper han videre.

- Jeg elsker hans frygtløse natur. At han ikke er bange for at fejle og altid går efter succes. Det hjælper mig meget som træner, sagde Sean McVay.

/ritzau/