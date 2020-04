Guvernøren i Massachusetts, Charlie Baker, stod midt i en hårknude.

Han havde sikret sig omtrent en million beskyttelsesmasker af modellen N95 i Kina, men han kunne ikke hente dem.

Det skriver Sky Sports.

Han fik dog hjælp fra delstatens sportslige flagskib i form af New England Patriots, der stillede deres holds fly til rådighed.

Tonight's arrival of a major shipment of N95 masks on the @Patriots' plane was a significant step in our work to get front-line workers the equipment they need.



And its an example of how collaboration and partnership can lead to real solutions during these challenging times. pic.twitter.com/THwofdrTlt — Charlie Baker (@MassGovernor) April 3, 2020

Det takkede Charlie Baker ja til, og i nat dansk tid landede flyet med værnemidlerne i Boston Lufthavn.

'Aftenens levering af en kæmpe forsendelse N95 masker ombord på Patriots fly. Det var en afgørende hjælp for at få værnemidler frem til de folk, der arbejder i frontlinjen,' lyder det bl.a. i tweetet.

Ifølge New York Times har Massachusetts 8.966 tilfælde af smitte med corona virus. 154 personer med virussen er afgået ved døden i delstaten.

USA er særdeles hårdt ramt, hvor der over hele landet er 243.729 smittetilfælde og 6.164 dødstilfælde af folk med virussen.