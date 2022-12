Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Franco Harris – manden bag 'The Immaculate Reception' – er død.

Hovedpersonen i et af de mest omdiskuterede øjeblikke i amerikansk sportshistorie har sagt farvel i en alder af 72 år.

Franco Harris var kendt som running back for Pittsburgh Steelers, men elsket bredt i USA. I 1999 blev han anerkendt som en af spillets bedste 100 spillere gennem tiden, og i 2011 blev han valgt til Hall of Fame.

Og man kan ikke sige Franco Harris uden at nævne 'The Immaculate Reception'. 'Immaculate' kan nok bedst kan oversættes med 'ulastelig' eller pletfri, men det har mange sat spørgsmålstegn ved, om episoden var.

Franco Harris fik scoret i sidste øjeblik. Foto: Harry Cabluck Vis mere Franco Harris fik scoret i sidste øjeblik. Foto: Harry Cabluck

Spillet fandt sted for næsten præcis 50 år siden og endte med at afgøre slutspilskampen mellem Oakland Raiders og Steelers.

På hjemmebane var Harris og co. bagud med 7-6 og stod med ryggen mod muren på deres egen banehalvdel. Der resterede 22 sekunder, og der manglede hele 60 yard (55 meter) for at nå frem til et touchdown – men de gjorde det.

Quarterback Terry Bradshaw kastede i retning af John Fuqua, mens Harris først forsøgte at blokere de aggressive Raiders-modstandere. Da bolden nåede Fuqua, der var dækket tæt op, sprang den tilbage og landede hos Harris, der sprintede til touchdown.

Først og fremmest blev det diskuteret, om bolden kun ramte Fuqua og ikke hans oppasser – i så fald ville det efter datidens regler være ulovligt for Harris at få bolden. Dernæst var der strid om, hvorvidt bolden havde ramt jorden, inden Harris havde fået fat på den – det ville også have afgjort kampen til Oaklands fordel.

Terry Bradshaw (tv.) har kastet mange touchdowns, men ingen som den til Harris 23. december 1972. Foto: Jordan Strauss Vis mere Terry Bradshaw (tv.) har kastet mange touchdowns, men ingen som den til Harris 23. december 1972. Foto: Jordan Strauss

Men ingen af delene blev dømt, og Steelers gik videre i slutspillet, hvor de – en kamp før Super Bowl – tabte til de senere mestre fra Miami Dolphins.

Harris vandt dog fire Super Bowls og vil for altid være indskrevet i historien.