Der kan ikke være tvivl om, at Super Bowl er en af verdens absolut største sportsbegivenheder.

Det kunne i høj grad ses på tilskuerpladserne, hvor kendisserne sad på rad og række og fulgte med i den dramatiske kamp.

Og ikke mindst Rihannas suveræne halftime-show.

Den kæmpe begivenhed samlede sportsstjerner, Hollywood-skuespillere, musikere og tv-personligheder. Se et udvalg af dem her:

Cara Delevingne (tv), Gracie Hunt og Megan Alexander (th). Foto: Instagram/Cara Delevingne/Kirby Lee/Usa Today Sports/Ritzau Scanpix Vis mere Cara Delevingne (tv), Gracie Hunt og Megan Alexander (th). Foto: Instagram/Cara Delevingne/Kirby Lee/Usa Today Sports/Ritzau Scanpix

Når ens fars hold spiller Super Bowl, er man naturligvis til stede. Det var Gracie Hunt, datter af Kansas City Chiefs CEO, Clark Hunt, selvfølgelig. Her ses hun med tv-stjernen Megan Alexander. Skuespilleren Cara Delevingne vækkede opsigt med sin Rihanna-t-shirt.

Paul Rudd og Gordon Ramsay. Foto: Christian Petersen/AFP/Mark J. Rebilas/Usa Today Sports/Ritzau Scanpix Vis mere Paul Rudd og Gordon Ramsay. Foto: Christian Petersen/AFP/Mark J. Rebilas/Usa Today Sports/Ritzau Scanpix

Hollywoodstjernen Paul Rudd, der tidligere er kåret som verdens mest sexede mand ville heller ikke gå glip af spektaklet. Kendiskokken Gordon Ramsay var selvfølgelig også på plads for at se Chiefs mod Philadelphia Eagles. Det samme var kendiskokkene Bobby Flay og Rocco DiSpirito.

Lebron James og Bradley Cooper. Foto: Ezra Shaw/AFP/Sarah Stier/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Lebron James og Bradley Cooper. Foto: Ezra Shaw/AFP/Sarah Stier/AFP/Ritzau Scanpix

For nylig slog han rekorden som den mest scorende spiller nogensinde i NBA, så LeBron James kunne snildt fejre sin bedrift med en søndag på stadion. Andetsteds på stadion i Phoenix sad den prisbelønnede skuespiller Bradley Cooper, der er stor fan af Philadelphia Eagles. Så hans humør var næppe i top efter kampen …

Paul McCartney (tv). Elon Musk og Rupert Murdoch. Foto: Sarah Stier/AFP/Caitlin Ohara/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Paul McCartney (tv). Elon Musk og Rupert Murdoch. Foto: Sarah Stier/AFP/Caitlin Ohara/Reuters/Ritzau Scanpix

Beatles-legenden Paul McCartney havde også fundet sig til rette. Og han havde medbragt en kikkert, så han på nærmeste hold kunne følge med i hver eneste detalje i kampen. Han skulle ikke gå glip af noget. Omvendt havde Tesla, SpaceX og Twitter-ejer Elon Musk tid til at kigge på sin telefon. Foran Musk sad mediemogulen Rupert Murdoch.

Jordin Sparks (tv), Jay-Z og Blue Ivy. Foto: Mark J. Rebilas/Usa Today Sports/Kirby Lee/Usa Today Sports/Ritzau Scanpix Vis mere Jordin Sparks (tv), Jay-Z og Blue Ivy. Foto: Mark J. Rebilas/Usa Today Sports/Kirby Lee/Usa Today Sports/Ritzau Scanpix

Den tidligere American Idol-vinder Jordin Sparks er vokset op i en familie, hvor NFL har fyldt en hel del, da hendes far Phillippi Sparks i otte år spillede for først New York Giants og siden Dallas Cowboys. Jay-Z har ikke spillet amerikansk fodbold, men rapperen var alligevel på stadion med sin og Beyonces datter Blue Ivy.

Chris Stapleton og Sheryl Lee Ralph. Foto: Brendan Mcdermid/Reuters/Gregory Shamus/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Chris Stapleton og Sheryl Lee Ralph. Foto: Brendan Mcdermid/Reuters/Gregory Shamus/AFP/Ritzau Scanpix

Med 13,5 millioner månedlige lyttere på Spotify var countrystjernen Chris Stapleton valgt til at synge den amerikanske nationalmelodi før kampen. Sheryl Lee Ralph optrådte også før kampen.

Desuden har utallige kendisser lagt billeder fra kampen på de sociale medier. Adele, Nick Jonas, Billie Eilish, Jesse Rutherford, Kevin Hart, Lil Uzi Vert, Winnie Harlow og sikkert mange, mange flere så den dramatiske kamp, der endte med en sejr til Kansas City Chiefs.

Det har efterfølgende skabt kaos i Philadelphia, hvilket du kan læse mere om HER.