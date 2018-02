Malcolm Butler, der var bænket i Super Bowl, taler nu ud om de årsager, der i pressen har været nævnt til, at stjernen dårligt var på banen i nederlaget til Philadelphia Eagles.

Det passer IKKE!

Malcolm Butler er ikke tilfreds med, at det i pressen er blevet nævnt, at han deltog i en koncert op til Super Bowl i Minnesota og missede sin 'curfew' - altså underforstået, at han kom senere hjem end det, som spillerne havde fået lov at være ude til i optakten til den store kamp sidste søndag.

På sin Twitter-profil giver han sin version af sagen i et længere indlæg, hvor han blandt andet skriver følgende.

»Under Super Bowl-ugen var jeg aldrig til nogen koncert, jeg glippede ikke min 'curfew' eller deltog i nogle af de latterlige aktiviteter, som det er blevet rapporteret,« skriver han.

pic.twitter.com/yapvjbDy5H — Malcolm CB Butler (@Mac_BZ) February 6, 2018

Cheftræneren Bill Belichick forklarede efter 41-33-nederlaget til Philadelphia Eagles, at degraderingen af forsvarsspilleren Malcolm Butler, der ellers har spillet omkring 98 procent af alle spil i denne sæson, at beslutningen alene var af taktiske årsager.

Butler takker i sin besked hele New England Patriots-organisationen, og så skriver han, at han har stor respekt for cheftræneren Bill Belichick.

Tom Brady, quarterback for New England Patriots, har kommenteret billedet på Instagram. Det har reporteren Albert Breer opsnappet.

Malcolm Butler har spillet for New England Patriots siden 2014 og var i 2015-udgaven af Super Bowl en særdeles vigtig spiller, da han lavede den afgørende interception i sejren over Seattle Seahawks. Men han var altså ikke på banen som forsvarsspiller i Super Bowl 52 mod Eagles.

Malcolm Butlers kontrakt udløber efter denne sæson.