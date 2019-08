'Hvad tænker i allesammen, er baby-Fournette klar eller ej?'

Sådan lyder det i et opslag på Twitter fra NFL-spilleren Leonard Fournette, der også har delt en video.

For æblet falder som bekendt ikke langt fra stammen, og det kan Jacksonville Jaguars-spilleren skrive under på i forhold til sin egen to-årige søn.

Den lille gut er startet til amerikansk fodbold, og den stolte far har delt et klip fra sidelinjen, der viser den blot to-årige dreng lave en tackling på en anden dreng på banen.

Efterfølgende modtager han en high-five fra en af trænerne, mens den anden dreng bliver liggende i græsset. Videoen kan ses i toppen af artiklen.

Noget, der tilsyneladende gør Leonard Fournette meget stolt, men det er ikke ligefrem alle, der deler glæden.

For mens nogle spår den lille dreng en lovende fremtid i NFL, udtrykker en del også bekymring.

Amerikansk fodbold er som bekendt en hård sport med mange hjernerystelser og andre hovedskader, og videoen har fået flere til at frygte for sønnens helbred. Her er blot et udpluk af de mange reaktioner, der er kommet i kommentarsporet:

'Sød video af en stakkels 6-årig, der får en hjernerystelse, bare så far kan blære sig på sociale medier. Har du flere videoer af børn, der får en hjerneskade?'

'Alt for ung til at gå med hovedet først på den måde.'

'Hvor sker det her? Hvem er de mennesker, der overser det. Det skal stoppes. Det er ikke ungdomsfodbold. Disse trænere og andre ligesom dem skal fjernes fra holdet og spillerne.'

'Han ville blive en god børne-soldat'

'Er der nogen, der kalder det her god træning?'

Leonard Fournette har ikke selv svaret på kritikken, men nogle af hans følgere forsvarer både ham, drengen og trænerne.

De skriver blandt andet, at den to-årige ikke ramte med hovedet først men derimod skulderen, og at der ikke er noget farligt i at tackle på den måde.

Leonard Fournette står overfor sin tredje sæson hos Jacksonville Jaguars, som han skiftede til i 2017.

I sidste sæson var spilletiden dog begrænset, da han sad ude noget af tiden med en skade.