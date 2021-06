'I dag er en dag med blandede følelser.'

Sådan lyder det fra den tidligere NFL-spiller Greg Olsen om det, han kalder for 'dag 8' i et opslag på Instagram. For på den ottende dag på hospitalet skete der det, han og familien gik og ventede på.

Greg Olsens otteårige søn 'TJ' blev født med et dårligt hjerte, der blandt andet har betydet, han tidligere er blevet opereret fire gange samt har pacemaker.

For et par uger siden fortalte Greg Olsen så ærligt, hvordan der snart skulle ske noget. For sønnens hjerte kunne ikke mere.

Greg Olsen (nr. 88) er tidligere NFL-spiller. Foto: Chuck Cook Vis mere Greg Olsen (nr. 88) er tidligere NFL-spiller. Foto: Chuck Cook

Derfor blev familien for lidt over en uge siden indlagt, og TJ blev skrevet på en akutliste til et nyt hjerte.

'Vi fik i går aftes (torsdag, red.) beskeden om, at der var et donormatch, så TJ kunne få en hjertetransplantation. At køre vores lille dreng afsted med både tårer af håb og frygt i øjnene var noget af det hårdeste, vi har gjort i vores liv,' skriver den tidligere Carolina Panthers-spiller, der beder alle om at sende en bøn i familiens retning.

Natten til lørdag dansk tid kunne han så dele endnu en glædelig nyhed med sine mange følgere. For her kunne han fortælle, at sønnens operation nu var overstået.

'Vi kan ikke se ham de næste timer, men lægerne er meget tilfredse. TJ kommer til at ligge i koma de næste dage, men hans rejse for at komme sig er allerede i gang,' skriver Greg Olsen, der stoppede karrieren i januar 2021 og siden fik job hos Fox News.

Samtidig sender han også en hilsen til den familie, der har mistet et medlem.

'Vi ønsker, at alle også beder for vores donorfamilie. Deres uselviske beslutning under tragiske omstændigheder har givet en lille dreng en ny chance i livet. Vi ved ikke, hvem de er, men vi er dem evigt taknemmelige for hver dag vi nu får med TJ,' skriver han.

Greg Olsen og hans kone Kara er desuden stiftere af organisationen 'The Heartest Yard'. Her er formålet at samle penge ind til familier, der gennemgår lignende kriser.