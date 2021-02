Legenden over dem alle.

Sådan beskrives den legendariske quarterback Tom Brady, efter hans hold, Tampa Bay Buccaneers, vandt Super Bowl LV natten til mandag dansk tid.

Anført af Brady besejrede de overlegent de forsvarende NFL-mestre fra Kansas City Chiefs med 31-9. Det var Tom Bradys 10. finale, hvor han nu er gået sejrrigt ud af de syv af dem.

Det har fået sportsstjerner og kendte verden over til at understrege, at han er alle tiders bedste quarterback.

IF YOU KNOW YOU KNOW!! GOAT TALK — LeBron James (@KingJames) February 8, 2021

'Hvis du ved det, så ved du det. GOAT-snak,' lyder det fra den firdobbelte NBA-mester LeBron James.

Beskrivelsen G.O.A.T., forkortelse for greatest of all time, bliver heftigt brugt om Tom Brady på de sociale medier.

Også tennisstjernen Roger Federer lovpriser NFL-legenden.

Federer poserer på et billede sammen med Tom Bradys kone, den brasilianske supermodel Gisele Bündchen, med teksten:

'Sikke en inspirerende præstation. Alder er bare et tal.'

Fodboldstjernen Neymar anerkender også Tom Bradys præstation og kalder ham i et tweet for 'en legende'.

Og den legendariske rockstjerne Jon Bon Jovi melder sig også i koret:

'Tillykke, GOAT. Du er en inspiration.'