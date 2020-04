Huset er på lige omkring 3.000 kvadratmeter. Der er syv soveværelser og ni badeværelse og direkte adgang til vandet.

Nåja, og så er huslejen også derefter: Omkring en halv million kroner. Om måneden.

»Der eksisterer ikke mange hjem i Tampa Bay som dette, og der er endnu færre på lejemarkedet,« fortæller ejendomsmægleren Jennifer Zales til Tampa Bay Times.

Men det er heller ikke hr. Hvemsomhelst, der flytter ind i pragtvillaen, der ligger på den lille eksklusive ø, Davis Island, ud for Tampa Bay i den amerikanske stat Florida.

Efter 20 sæsoner i Patriots-trøjen skal Tom Brady i den kommende sæson spille for Tampa Bay Buccaneers. Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Efter 20 sæsoner i Patriots-trøjen skal Tom Brady i den kommende sæson spille for Tampa Bay Buccaneers. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Fornævnte medie har nemlig fået bekræftet at huset fremover vil blive beboet af Tom Brady. Den spillevende NFL-legende, der efter 20 år hos New England Patriots har skrevet kontrakt med Tampa Bay Buccaneers.

Huset tilhører baseballspilleren Derek Jeter, der har fået det opført, og det giver direkte adgang til Tampabugten på Floridas vestlige side.

»I dette tilfælde eksisterer der en forhold mellem parterne, der kunne påvirke huslejen, men de huse, jeg normalt har i denne skala, vil koste 75.000 dollar (512.000 kroner) om måneden eller mere,« siger ejendomsmægleren Jennifer Zales.

Men mon ikke Tom Brady og co. har råd til huslejen. Trods sine 42 år har quarterbacken faktisk scoret karrierens største kontrakt med sin nye klub.

Han kan se frem til 175 millioner kroner om året - og for knap et år siden da han tjente lidt mindre hos New England Patriots afslørede ham, at hustruen Giselle Bünchen faktisk havde den største årslån i husstanden.