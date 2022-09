Lyt til artiklen

De svirrende skilsmisserygte nægter at dø ud, når det kommer til klodens nok mest celebre par.

I mere end en måned har den brasilianske supermodel Gisele Bündchen og NFL-stjernen Tom Brady trukket overskrifter after, at Page Six kunne reporterer parret angiveligt havde haft et kæmpe skænderi.

Nu tager rygterne en ny udvikling, da kilder tæt på parret har været ude og mane utroskabsrygter til jorden.

Det skriver Page Six.

Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Foto: MARIO ANZUONI

»Der er absolut ingen beskyldninger om utroskab fra nogen sider. Tom og Gisele har i et stykke tid kæmpet med at få deres ægteskab til at fungere og er vokset fra hinanden,« fortæller en kilde til det amerikanske medie.

Krisen for det celebre par har varet i flere uger, og siden det kom frem, at der har været sorte skyer hængende over ægteskabet, har Brady været ude og træffe en stor beslutning.

Det seneste man har hørt var, da supermodellen blev spottet grædende på gaden i New York, og ifølge flere kilder håber NFL-stjernen på en forsoning med sin brasilianske kærlighed.

Gisele Bündchen og Tom Brady har været gift siden 2009 og har sammen to børn: Benjamin på 12 og Vivian på 9.